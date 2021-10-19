Doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzlerce TL kazanç sağlanıyor! 300 TL yerine 100 TL ödeyin!

300 TL yerine 100 TL ödeyebilirsiniz! Havalar soğudu, doğalgaz ve elektrik de zamlandı. Alabileceğiniz küçük önlemlerle en az yüzde 30 tasarruf ederek, 'fatura kâbusu' yaşamaktan kurtulabilirsiniz. Genellikle Avrupa'da artan enerji fiyatlarının Türkiye'yi de etkilemesi muhtemel. Yeni fiyat artışları olma olasılığı vatandaşları endişelendirirken birtakım ek önemler bu dönemde vatandaşlara mühim tutarda tasarruf ettirebilir.