Doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzlerce TL kazanç sağlanıyor! 300 TL yerine 100 TL ödeyin!
Doğalgaz ve elektrik faturalarına önümüzdeki zamanlarda yeni zamların gelebileceği konuşuluyordu. Fakat dağıtım şirketleri zam yapılmayacağını belirtmişti. Bu anlamda vatandaşlar kışa girerken elektrik ve doğalgaz faturalarını düşürmenin yollarına bakıyor. Haberimizde verdiğimiz yöntemleri uygularsanız kabarık gelen faturaları bir nebze düşürebilirsiniz.
300 TL yerine 100 TL ödeyebilirsiniz! Havalar soğudu, doğalgaz ve elektrik de zamlandı. Alabileceğiniz küçük önlemlerle en az yüzde 30 tasarruf ederek, 'fatura kâbusu' yaşamaktan kurtulabilirsiniz. Genellikle Avrupa'da artan enerji fiyatlarının Türkiye'yi de etkilemesi muhtemel. Yeni fiyat artışları olma olasılığı vatandaşları endişelendirirken birtakım ek önemler bu dönemde vatandaşlara mühim tutarda tasarruf ettirebilir.
* Kullanılmayan tüm ışıkların kapatılmalıdır. Evlerde gelen yüksek faturanın en temel nedeni gereksiz kullanılan aydınlatmalardır.
* Soğuk günlerde ısıtıcı kullanımı elektrik faturalarını katlar. Düzgün ısı yalıtımı, ısı kaybının önlenmesi, ek tedbirler ısıtıcının kullanımı azaltır. Isıtıcı kullanımının azaltılması da faturalarda ciddi düşme sağlayabilir.
* Elektrikli aletlerinizin A plus enerji kullanımlı olması sizi elektrik yükünüzü hafifletecektir.
* TV, bilgisayar gibi cihazların prize takılması az da olsa enerji tüketimine neden olmaktıdır. Evde olunmadığında kapatılması oldukça önemli.
* Buzdolabı ve diğer bu tür cihazların yaz kış ayarları yapılmalıdır.
DOĞALGAZ FATURALARINDA YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM
* Peteklerin bulunduğu konum ısının odaya yayılımında etkilidir. Önü açık ve merkezi konumda olması ısı kaybını önler.
* Kombi bakımı yapılması daha az enerjiyle daha