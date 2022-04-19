Karı koca olanlara ayrı ayrı 16 bin TL veriliyor! DEVLET DESTEĞİ MÜJDESİ! Hesaplara toplam 32 bin TL para yatıyor! 27 yaşından önce...

Çocuklarını evlendirmek isteyen ancak maddi yönden durumu yetersiz olan aileler rahata kavuşacak. Çocuklarınız bilmiyorsa bilgilendirmek ebeveynlere düşüyor. Hem gelin hem damat Çeyiz Hesabı açtıkları taktirde devlet de maddi yardımda bulunuyor. Nasıl mı? İşte çeyiz yardımı alabilmek için gereken şartlar…