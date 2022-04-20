3600 ek gösterge için son viraj! 10 Mayıs'taki kritik toplantının ipuçları gelmeye başladı.. İşte tüm detaylar
Son dakika haberi! 3600 ek gösterge için çalışmalarda son viraja girildi. Son görüşmelerin yapılacağı 10 Mayıs'taki toplantı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor...
20.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 20.04.2022 06:57
Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı bürokratları katıldı.
Hizmet kollarından sonra Memur- Sen'in tüm unvanlar bazındaki ek gösterge ve yansıtma oranlarına ilişkin talepleri aynı komisyonca dinlendi.