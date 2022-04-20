RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge için son viraj! 10 Mayıs'taki kritik toplantının ipuçları gelmeye başladı.. İşte tüm detaylar

3600 ek gösterge için son viraj! 10 Mayıs'taki kritik toplantının ipuçları gelmeye başladı.. İşte tüm detaylar

Son dakika haberi! 3600 ek gösterge için çalışmalarda son viraja girildi. Son görüşmelerin yapılacağı 10 Mayıs'taki toplantı merakla beklenirken, ipuçları da geliyor...

20.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 20.04.2022 06:57
3600 ek gösterge için son viraj! 10 Mayıs’taki kritik toplantının ipuçları gelmeye başladı.. İşte tüm detaylar

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü 3600 ek gösterge düzenlemesinde.

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3600 ek gösterge için son viraj! 10 Mayıs’taki kritik toplantının ipuçları gelmeye başladı.. İşte tüm detaylar

Pek çok taslak çalışma hazırlanırken, sendikalarla da görüşmeler sürüyor.

3600 ek gösterge için son viraj! 10 Mayıs’taki kritik toplantının ipuçları gelmeye başladı.. İşte tüm detaylar

Bu kapsamda hizmet kollarında yetkili sendikaların ek gösterge konusunda talepleri masaya yatırıldı.

3600 ek gösterge için son viraj! 10 Mayıs’taki kritik toplantının ipuçları gelmeye başladı.. İşte tüm detaylar

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı bürokratları katıldı.

3600 ek gösterge için son viraj! 10 Mayıs’taki kritik toplantının ipuçları gelmeye başladı.. İşte tüm detaylar

Hizmet kollarından sonra Memur- Sen'in tüm unvanlar bazındaki ek gösterge ve yansıtma oranlarına ilişkin talepleri aynı komisyonca dinlendi.

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