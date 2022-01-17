Markalar peş peşe düşürdü! Yılın ilk kampanyalı modelleri belli oldu! Fiat, Kia, Renault, Hyundai sıfır araba kapsamlı fiyat listesi...
Sıfır arabada fiyatlar düşmeye başladı ve markalar listelerini baştan aşağı yeniliyor. Fiat Kia Renault Hyundai fiyat listesi geçen hafta yapılan ÖTV indiriminin hemen ardından çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Bilindiği üzere motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen otomobiller için ÖTV oranı yüzde 45-50-80 olarak uygulanıyordu. Bunların yanına 60 ve 70 olmak üzere iki kısım daha eklendi. Yaşanan bu gelişme sonrasında sıfır otomobil fiyatlarında düşüşler yaşandı. Duyurlan son fiyat listelerine göre, Fiat Egea'nın 245 bin TL'ye düştüğü görülmektedir.
17.01.2022 23:25
- Son Güncelleme: 17.01.2022 23:25
Markalar peş peşe düşürdü! Yılın ilk kampanyalı modelleri belli oldu! Fiat, Kia, Renault, Hyundai sıfır araba kapsamlı fiyat listesinde yeni indirimler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan son kararın hemen ardından otomobil fiyatlarında ilk aşamada yüzde 5.5 ile 11 arasında bir düşüş yaşandığı görüldü. Hatta bazı segmentlerde fiyat düşüşü 48 bin TL'ye kadar ulaştı. Otomobil markaları dün ÖTV'de yaşanan düşüşle birlikte marka marka güncel fiyat listelerini resmi internet sitesi üzerinden duyurmaya başladı. Bu kapsamda sıfır otomobil alma fikri olanlar markaların duyurduğu yeni fiyat listelerini detaylı bir şekilde inceliyor.