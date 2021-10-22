Kapanın elinde kalır! 12 bin TL'ye araba, 40 bin TL'ye konut! SGK'dan yok pahasına satılık evler, arabalar, dükkanlar, arsalar.. İcra yolu ile çok cazip fiyatlara ev, araç veya arsa almak mümkün. Düzgüsel piyasadan alacağınız 2. El araç ve konutlara nazaran çok daha uygun tekliflerin yer alması nedeniyle yurttaşlar ilk tercihlerini SGK'dan yana kullanıyor. Bu konut ve arabalar borçlu şahısların borcuna karşılık el konularak SGK tarafınca satışa çıkarılıyor. Farklı cinsten çok sayıda gayrimenkulün satışa çıkaran kamu kurumları bu satışları internet üzerinden duyuruyorlar. Farklı ve il ve ilçelerde yer alan kamu kurumlarının satışa çıkardığı birtakım satış duyurularını sizler amacıyla derledik.