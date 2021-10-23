Son 4 gün! Tüm öğrencilere tam 12 ay boyunca geri ödemesiz 900 TL burs dağıtılacak! Borusan burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Üniversitelerde okuyan yüzbinlerce öğrenci KYK'nın yanı sıra burs alabilecekleri vakıfları, kurumları araştırıyor. Borusan Kocabıyık Vakfı 2021 yılında geri ödemesiz, karşılıksız aylık 900 TL ödeme yapıyor. Burs başvuruları başladı. Sizler de üniversitelerin herhangi bir programında eğitim görüyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Vakfın bursundan yararlanmak isteyenler için başvuru şartları da duyuruldu. Şartlar arasında öğrencinin ihtiyaç sahibi olmasına dikkat ediliyor. Üstelik KYK bursu alanlar da başvuru yapabilir. Burs başvurularının bitmesine çok az bir süre kaldı, elinizi çabuk tutun. Peki; Peki Borusan burs başvurusu nasıl yapılır? Borusan Kocabıyık Vakfı 2021 burs başvurusu ne zaman bitiyor? Başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar...