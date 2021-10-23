Bağ-Kur ve SGK çalışanlarının beklediği haber! Süper emeklilik İHYA ediyor! Emekli olmak isteyenlere 1 Kasım uyarısı!
Bağ-Kur ve SGK'ya tabi çalışanların tek umudu bir an evvelce prim günlerini tamamlayıp emekli olma hakkı kazanmak. Konuyla alakalı bir ikaz geldi ve son tarih olarak 1 Kasım gösterildi. Durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından, talep tarihindeki asgari ücretten az olmamak üzere belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden yüzde 34.5 oranında hesaplanan prim tutarı ödenerek canlandırılabiliyor, yani yeniden kazanılabiliyor.
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Vergi ve SGK prim borçlarının tekrar yapılandırılarak peşin ya da taksitle ödenmesine dair müracaat zamanı 30 Eylül'de sona ermişti. 4/b (Bağ-Kur) prim borcu nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulanlara sağlanan avantajlı ihya (canlandırma) müracaat zamanı ise 1 Kasım 2021 tarihinde sona eriyor. Öte yandan hastanelerde muayene için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz.
İhya kapsamındaki süreler
SGK'ya kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde primlerini ödeyemeyen 4/b sigortalılarına zaman zaman çıkarılan yasalarla verilen süre içinde borçlarını ödememeleri halinde, primi ödenmemiş sürelere ilişkin sigortalılıkları durduruluyor. Durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmiyor ve bu sürelere ilişkin primler SGK tarafından takip edilmeyerek siliniyor.
Bu bağlamda;
*30 Nisan 2008 tarihi itibarıyla 5 yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunduğu için 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun geçici 17. maddesi gereği,
*2015 Nisan ayı sonu itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunduğu için geçici 63. madde gereği,
* 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla olan prim borçlarını ödemediği için, geçici 76. madde gereği,
* 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla olan prim borçlarını ödemediği için, geçici 83. madde gereği, sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar, durdurulan bu sürelerini ihya edebilecekler. İhya talebinin durdurulan tüm sigortalılık süreleri için yapılması gerekiyor, kısmi ihya yapılamıyor.
Daha önce Bağ-Kur kapsamında çalışması olmakla birlikte kayıt ve tescili yapılmamış olanların ihya hükümlerinden yararlanmaları söz konusu değil.
Fırsatı kaçırmayın
Durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı, daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından, talep tarihindeki asgari ücretten az olmamak üzere belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden yüzde 34.5 oranında hesaplanan prim tutarı ödenerek canlandırılabiliyor, yani yeniden kazanılabiliyor.