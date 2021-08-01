Kamuya 55-60 KPSS puanı İle o belediye ve kurumlara memur alımı yapılacak! Çanakkale, Hakkari, Çorum, Çardaklı, Konya ve İzmir Belediyesi alım şartları

Aynı zamanda Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartları aranacak. Zabıta ve İtfaiye Eri alımları için ise, Erkeklerde 167 cm ve Kadınlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak, Sınav tarihi ile 30 yaşından gün almamış olmak, En az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartları aranacak.