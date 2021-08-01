İŞKUR’dan hem eğitim hem harçlık fırsatı! İŞKUR meslek eğitim kursları başvurusu nasıl yapılır? İşte katılım şartları…
Milyonlarca kişiyi iş sahibi yapan ve istihdama büyük katkıları bulunan İŞKUR, vatandaşlara hem eğitim hem harçlık fırsatı sunuyor. Katılım sağlayanlar hem meslek öğrenerek iş sahibi olmaya yaklaşıyorlar hem de günlük cep harçlık olarak gelir elde ediyorlar. Bunun için katılım şartlarını taşımaları büyük önem taşıyor. Peki İŞKUR meslek eğitim kursları başvurusu nasıl yapılır? İşte İŞKUR meslek kursları hakkında merak edilen tüm detaylar…
2021 yılında işi olmayanlara kurs, iş ve maaş desteği İŞKUR'dan geliyor ve tüm illerden vatandaşlar katılım şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde İŞKUR meslek eğitim kursları başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Peki İŞKUR meslek eğitim kurslarının detayları nelerdir, günlük ne kadar ücret ödeniyor. İşte başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler…
Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren kişi ve grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen mesleki eğitim kursları; mesleği olmayan vatandaşlara meslek öğretmek, mesleği olan vatandaşların nitelikleri geliştirmek ve mesleği olup iş bulamayan vatandaşların istihdam garantili kurslar aracılığıyla istihdam edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan mesleki eğitim kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte ve mesleki eğitim kursların katılmak isteyen vatandaşlar kendilerine en uygun kurslara katılma imkânına sahip olmaktadır.