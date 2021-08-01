İŞKUR’dan hem eğitim hem harçlık fırsatı! İŞKUR meslek eğitim kursları başvurusu nasıl yapılır? İşte katılım şartları…

2021 yılında işi olmayanlara kurs, iş ve maaş desteği İŞKUR'dan geliyor ve tüm illerden vatandaşlar katılım şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde İŞKUR meslek eğitim kursları başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Peki İŞKUR meslek eğitim kurslarının detayları nelerdir, günlük ne kadar ücret ödeniyor. İşte başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgiler…