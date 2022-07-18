Kamuda istihdam fırsatı! 382 sözleşmeli personel alınacak: Güvenlik, şoför, hemşire, büro personeli, sağlık teknikeri...

1- BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

1.1. Başvuru takvimi;



Başvuru Başlangıç Tarihi 18.07.2022

Son Başvuru Tarihi 01.08.2022 (mesai bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 08.08.2022

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 15.08.2022

Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri 16.08.2022 – 22.08.2022

Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

1.2. Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

1.3. Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın kendisi sorumludur.

1.4. KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.

1.5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; sonuçların https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen süre içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

1.6. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

1.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

1.8. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 4170, +90 (386) 280 3251 ve +90 (386) 280 4177 telefon numaralarından bilgi alabilecektir.