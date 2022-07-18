Kamuda istihdam fırsatı! 382 sözleşmeli personel alınacak: Güvenlik, şoför, hemşire, büro personeli, sağlık teknikeri...
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 38, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 140 ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Alınacak sözleşmeli personelle ilgili başvuru ve değerlendirme şartları yayınlandı. Peki, hangi kurum hangi alanlarda personel istihdam edecek? İşte alınacak 382 sözleşmeli personelle ilgili tüm detaylar.
Kamuda çalışmak isteyenler için istihdam fırsatı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 38, Aydın Adnan Menderes Üniversites 140 ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Alınacak sözleşmeli personelle ilgili başvuru ve değerlendirme şartları yayınlandı.
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
Üniversitede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2'inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 38 sözleşmeli personel alınacak.
Yayınlanan ilanda 38 sözleşmeli personel alımıyla ilgili detaylar açıklandı. İşte ilanla ilgili tüm detaylar;
Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; Cumhurbaşkanlığı'nın 25 Nisan 2022 tarihli ve 2022/174 sayılı Kararı ile Üniversitemize ihdası uygun görülen sözleşmeli personel pozisyonlarına, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca aşağıda belirtilen pozisyonlarda 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.
1- BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1.1. Başvuru takvimi;
Başvuru Başlangıç Tarihi 18.07.2022
Son Başvuru Tarihi 01.08.2022 (mesai bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 08.08.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 15.08.2022
Kazanan Adayların Evrak Teslim Tarihleri 16.08.2022 – 22.08.2022
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
1.2. Adayların Başvuru Formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz bir şekilde başvuru süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Merkez Yerleşkesi Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı, Merkez/KIRŞEHİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, faks, e-mail vb. yollar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
1.3. Süresi içinde yapılmayan, başvuru için istenilen belgeleri eksik bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup bu durumdan adayın kendisi sorumludur.
1.4. KPSS puan sıralaması sonrasında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin https://www.ahievran.edu.tr/ web sayfasından duyurulacaktır.
1.5. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için; sonuçların https://www.ahievran.edu.tr/ adresinde ilan edildiği tarihten itibaren başvuru takviminde belirtilen süre içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
1.6. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
1.7. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
1.8. Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak; +90 (386) 280 4170, +90 (386) 280 3251 ve +90 (386) 280 4177 telefon numaralarından bilgi alabilecektir.
2- İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER VE ÖZEL ŞARTLAR
3- BAŞVURUYA VE ATAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
3.1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
3.2. Adayların tercih edilecek pozisyon karşısında yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.
3.3. Yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması kaydıyla sözleşme yapılacaktır.
3.4. Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
3.5. Adayların görevini yapmasına engel hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
3.6. 2020 yılı KPSS (B Grubu) sınavında; Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 türü dikkate alınacaktır.
4- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
- Başvuru Formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
- 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
- Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; geçerli "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı"nın aslı veya onaylı örneği
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için; Resmi Sağlık Kuruluşlarından başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla boy ve beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı. (Boy uzunluğu ile Beden Kitle Endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
- Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
- Tecrübe istenilen pozisyonlar için; sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir SGK Hizmet Döküm Cetveli