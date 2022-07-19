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Haberler Ekonomi Yaşı beklemeden 3-5-8 yıl daha erken emekli olun! EYT çıkmasa dahi 47, 48 yaşında emeklilik mümkün! Bu listede yer almak yeterli! Artı 90 gün primle...

Yaşı beklemeden 3-5-8 yıl daha erken emekli olun! EYT çıkmasa dahi 47, 48 yaşında emeklilik mümkün! Bu listede yer almak yeterli! Artı 90 gün primle...

Erken emekli olmak elbette her çalışanın hayalidir. Bazı yollarla erken emeklilik mümkün olabiliyor. Öte yandan sosyal güvenlik sistemimiz bazı meslek gruplarına özel avantajlar sağlıyor. Yıpranma dediğimiz, kanunun Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek emeklilik imkânı sağlıyor. Yani 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkânı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emeklilik ortaya çıkartıyor. Peki, hangi meslekler erken emekli ediyor? Hangi işlerde çalışanlar erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
19.07.2022 11:30 - Son Güncelleme: 19.07.2022 11:30
Yaşı beklemeden 3-5-8 yıl daha erken emekli olun! EYT çıkmasa dahi 47, 48 yaşında emekli olun! Bu listede yer almak yeterli! 90 gün prim ekleniyor!

Tüm çalışanlar erken emeklilik için gün sayıyor. Ülkemizde erken emeklilik fırsatı olan bazı meslek grupları yer alıyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5, 8 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Ancak sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu zaman 8 yıla kadar çıkıyor. Yıpranma hakkından faydalanabilmek amacıyla birtakım ön şartlar bulunuyor. Peki, hangi meslekler erken emekli ediyor? Hangi işlerde çalışanlar erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!

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Yaşı beklemeden 3-5-8 yıl daha erken emekli olun! EYT çıkmasa dahi 47, 48 yaşında emekli olun! Bu listede yer almak yeterli! 90 gün prim ekleniyor!

AĞIR İŞLER LİSTEDE

Bu sistemi genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama olarak görüyoruz. 2008'de yapılan reformla birlikte sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştiğinde yıpranmayla ilgili uygulamalarda birleştirilmiş oldu.

Yaşı beklemeden 3-5-8 yıl daha erken emekli olun! EYT çıkmasa dahi 47, 48 yaşında emekli olun! Bu listede yer almak yeterli! 90 gün prim ekleniyor!

Bu imkândan yararlanacak meslekler belirlenmiş durumda. Bunların bir kısmı özel sektörde çalışanlar olabileceği gibi kamu kuruluşu olanlar da bulunuyor. Fakat tüm tehlikeli işler bu kapsama alınmıyor.

Yaşı beklemeden 3-5-8 yıl daha erken emekli olun! EYT çıkmasa dahi 47, 48 yaşında emekli olun! Bu listede yer almak yeterli! 90 gün prim ekleniyor!

Tabii gelişmelere ve teknolojideki değişikliklere göre bu mesleklerin bazıları çıkartılırken bazı yeni meslekler de eklenebiliyor. O yüzden bu konudaki listeler sürekli güncelleniyor.

Yaşı beklemeden 3-5-8 yıl daha erken emekli olun! EYT çıkmasa dahi 47, 48 yaşında emekli olun! Bu listede yer almak yeterli! 90 gün prim ekleniyor!

Öncelikle nasıl uygulandığı konusunda biraz bilgi vermek istiyoruz.

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