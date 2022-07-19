Yaşı beklemeden 3-5-8 yıl daha erken emekli olun! EYT çıkmasa dahi 47, 48 yaşında emeklilik mümkün! Bu listede yer almak yeterli! Artı 90 gün primle...

Tüm çalışanlar erken emeklilik için gün sayıyor. Ülkemizde erken emeklilik fırsatı olan bazı meslek grupları yer alıyor. Bu meslek grubundan birine aitseniz 5, 8 yıla kadar sigorta başlangıcınızı geriye çekme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Ancak sadece Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT ve emniyet mensupları için bu zaman 8 yıla kadar çıkıyor. Yıpranma hakkından faydalanabilmek amacıyla birtakım ön şartlar bulunuyor. Peki, hangi meslekler erken emekli ediyor? Hangi işlerde çalışanlar erken emekli olabilir? İşte tüm merak edilen detaylar haberimizde!