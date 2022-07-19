1 günde 950 bin kişi emekli olacak! Yaş şartı esnekleşiyor! EYT'de 3 yıl bekleme süresine indirim! 5 ay sonra EYT'liye emeklilik yolları açılacak

EYT'de son durum ve yasa çalışmaları merak edilip araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 7 formül var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. 3600 ek gösterge meselesinin çözülmesiyle gözler EYT çalışmalarına çevrildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler ve EYT için masadaki tüm formüller haberimizde!