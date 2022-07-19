1 günde 950 bin kişi emekli olacak! Yaş şartı esnekleşiyor! EYT'de 3 yıl bekleme süresine indirim! 5 ay sonra EYT'liye emeklilik yolları açılacak
3600 ek göstergenin ardından şimdi gündem EYT mevzusu oldu. Yaşa takılanlar yeni çalışmayı merakla beklerken, detaylı formüller de gündeme geliyor. Yaşı bekleyelere emeklilik yolunu açacak imkan için hazırlıkların yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu kapsamda 7 formül değerlendirmeye alındı. EYT çalışmasıyla eş güdümlü emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2-3 sene kazancı olacak. İşte en güncel EYT formülleri!
EYT'de son durum ve yasa çalışmaları merak edilip araştırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hali hazırda 7 formül var. Emeklilik hesaplamalarında sigorta başlangıç gününe, doğum yılına ve yatırılan prime bakılır. Primi tamamlamasına rağmen sigorta başlangıcı sebebiyle için yaşa takılanlar emekli olamıyor. 3600 ek gösterge meselesinin çözülmesiyle gözler EYT çalışmalarına çevrildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler ve EYT için masadaki tüm formüller haberimizde!
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) heyecanlı bekleyişe başladı. 3600 ek gösterge düzenlemesinin tamamlanmasının ardından sıra sözleşmelilere ve EYT'lilere ilişkin çalışmalara geldi.
Kamudaki sözleşmelilere yönelik çalışmanın Ekim'de tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesi planlanırken, EYT hazırlıklarının da en geç Aralık'ta tamamlanması bekleniyor.