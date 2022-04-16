Hesaplara 865,76 TL, 1.084,55 TL, 1.298,63 TL, 2.354,45 TL yatırılıyor! Yaşlılara aylık kesintisiz yardım parası! Nüfus cüzdanı ile başvuranlar...
Belli bir yaşın üzerine gelen kişilere 865,76 TL, 1.084,55 TL, 1.298,63 TL ya da 2.354,45 TL ödeme sağlanıyor. Ödemeler aylık yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programları kapsamında kadınlara, engellilere, çocuklara, işe yeni başlayanlara bir çok ödeme yapıyor. Program dahilinde yaşlı kimseler için de sosyal yardım parası veriliyor. Üstelik başvuru esnasında istenen belge yalnızca TC kimlik kartı! Peki yaşlılara ne gibi sosyal yardımlar bulunuyor? Şartları neler? Gelin hep birlikte bakalım....
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir çok sosyal yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemelerden bazıları da yaşlı vatandaşlar için yapılıyor. 2022 yılında asgari ücrete yapılan zamla birlikte bu sosyal yardım ödemelerine de zam getirildi. Böylelikle ihtiyaç sahipleri paralarını zamlı olarak almaya başladı. Peki nedir bu yardımlar? 200 TL, 865,76 TL, 1.084,55 TL, 1.298,63 TL, ya da 2.354,45 TL veriliyor. Her ay hesaplara kesintisiz şekilde yatırılıyor. Ancak bu ödemeleri almak için belirli şartları taşımak gerekiyor. İşte detaylı bilgiler...
👉YAŞLI AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
65 yaş üstü kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili başvurabilir.
65 yaş üstü vatandaşlar faydalanabilir.
Gerekli evraklar: TC Kimlik Kartı
Tutar: 01.01.2022-30.06.2022 dönemi için 1.084,55-TL
Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.
👉ENGELLİ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekili başvurabilir.
%40 ve üstü engelli raporu olan vatandaşlar faydalanabilir.
Gerekli evraklar: TC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
Tutar: 01.01.2022-30.06.2022 dönemi için;
%40-%69 arası engelli aylığı 865,76-TL,
%70 ve üzeri engelli aylığı 1.298,63-TL
Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.
👉ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (2022 yılı için 1.417,80-TL) az olan vatandaşlarımıza yapılan yardımlardır.
18 yaşından küçük engellilerin yakınları (veli,vasi) başvurabilir.
18 yaşından küçük özel gereksinim düzeyi en az hafif düzeyde olan veya %40 ve üzeri oranda engelli olan yakını bulunan kişiler faydalanabilir.
Gerekli evraklar: TC Kimlik Kartı
Sağlık Kurulu Raporu
(20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.)
Tutar: 01.01.2022-30.06.2022 dönemi için 865,76-TL
Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.
👉KRONİK HASTALIK YARDIMI
Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır.
Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişi başvurabilir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylanan Halk Sağlığı Yönetim Sisteminden hastalık bilgileri alınan kişiler faydalanabilir.
Gerekli evraklar: TC Kimlik Kartı
Tutar: 2.354,45 TL
Ödeme dönemi: Ödemeler aylık yapılmaktadır.