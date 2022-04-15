TOGG'da heyecanlandıran gelişme! Lansman tarihi belli oldu! 185 robot aynı anda...
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG hakkında flaş bir gelişme yaşandı. TOGG'un lansman tarihi belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un lansmanı 2023'ün ilk çeyreğinde yapılacak.
15.04.2022 12:14 - Son Güncelleme: 15.04.2022 12:14
TOGG'un Gemlik tesisinde inşaat çalışmaları 18 Temmuz 2020'de başlamıştı. Tarihi projede hızla sona doğru yaklaşılıyor.
Bu kapsamda Gemlik TOGG tesisinde 1.6 kilometrelik bir test pisti tamamlandı. Pistin yapımı 3 ay sürdü.
Yüksek hız pisti, bozuk yol pisti, yüksek manevra alanı gibi ihtiyaçlara göre ayarlanan bu pistte TOGG'un prototipleri test edilecek.
Elektrikli otomobilin kış şartlarında nasıl performans göstereceği her zaman önemlidir.
TOGG bu sınavında da uluslararası düzeyde ilgi gördü ve başarılı sonuçlar elde etti.