RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi TOGG'da heyecanlandıran gelişme! Lansman tarihi belli oldu! 185 robot aynı anda...

TOGG'da heyecanlandıran gelişme! Lansman tarihi belli oldu! 185 robot aynı anda...

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG hakkında flaş bir gelişme yaşandı. TOGG'un lansman tarihi belli oldu. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un lansmanı 2023'ün ilk çeyreğinde yapılacak.

15.04.2022 12:14 - Son Güncelleme: 15.04.2022 12:14
TOGG’da heyecanlandıran gelişme! Lansman tarihi belli oldu! 185 robot aynı anda...

TOGG'un Gemlik tesisinde inşaat çalışmaları 18 Temmuz 2020'de başlamıştı. Tarihi projede hızla sona doğru yaklaşılıyor.

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TOGG’da heyecanlandıran gelişme! Lansman tarihi belli oldu! 185 robot aynı anda...

Bu kapsamda Gemlik TOGG tesisinde 1.6 kilometrelik bir test pisti tamamlandı. Pistin yapımı 3 ay sürdü.

TOGG’da heyecanlandıran gelişme! Lansman tarihi belli oldu! 185 robot aynı anda...

Yüksek hız pisti, bozuk yol pisti, yüksek manevra alanı gibi ihtiyaçlara göre ayarlanan bu pistte TOGG'un prototipleri test edilecek.

TOGG’da heyecanlandıran gelişme! Lansman tarihi belli oldu! 185 robot aynı anda...

Elektrikli otomobilin kış şartlarında nasıl performans göstereceği her zaman önemlidir.
TOGG bu sınavında da uluslararası düzeyde ilgi gördü ve başarılı sonuçlar elde etti.

TOGG’da heyecanlandıran gelişme! Lansman tarihi belli oldu! 185 robot aynı anda...

TOGG fabrikasında son durum ne?
Tesiste üretim birimlerine ilişkin çalışmalar mayıs ayında tamamlanacak.

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