Kadınlara emeklilik fırsatı: 4 önemli destek masada! Doğum izni artacak mı? Prim ve yaş desteği nasıl uygulanacak?

Sosyal güvenlikte önemli reformlar için kollar sıvanırken, bu kapsamda kadınlara yönelik 4 düzenleme masaya yatırılacak. Kadınların doğum iznini uzatacak, emekliliğini kolaylaştıracak adımlar atılacak…
Sosyal güvenlikte geçtiğimiz dönemde EYT, 3600 ek gösterge başta olmak üzere pek çok önemli reform hayata geçirilirken, bunların devamı gelecek. Önümüzdeki dönemde milyonların beklediği pek çok önemli adım atılacak. Bunlar arasında kadınlara yönelik düzenlemeler öne çıkacak. Kadınların emekliliğini, anne olanların iş hayatında kalmasını destekleyecek düzenlemeler hayata geçirilecek.
PRİM KATKISI
Bu kapsamda ilk atılacak adımlardan biri ev kadınlarına yönelik olacak. Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak.
Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Çalışmayan kadınlar böylece aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.