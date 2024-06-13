Kadınlara emeklilik fırsatı: 4 önemli destek masada! Doğum izni artacak mı? Prim ve yaş desteği nasıl uygulanacak?

1 Sosyal güvenlikte geçtiğimiz dönemde EYT, 3600 ek gösterge başta olmak üzere pek çok önemli reform hayata geçirilirken, bunların devamı gelecek. Önümüzdeki dönemde milyonların beklediği pek çok önemli adım atılacak. Bunlar arasında kadınlara yönelik düzenlemeler öne çıkacak. Kadınların emekliliğini, anne olanların iş hayatında kalmasını destekleyecek düzenlemeler hayata geçirilecek.

2 PRİM KATKISI

Bu kapsamda ilk atılacak adımlardan biri ev kadınlarına yönelik olacak. Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak.