SSK, Bağ-Kur'luya 13 bin 800 TL maaş + torba teklifle refah payı yolda! Emekliye %38 zam hesabı yapıldı

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Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, Temmuz zammı için geri sayıma başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına yalnızca günler kaldı ve bu verilerle birlikte emeklilerin zam oranları da netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriler ışığında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı belirlenecek. Özellikle Kurban Bayramı ikramiyeleri devam ederken, zam oranlarının yanı sıra taban aylıkların ne kadar olacağı merak konusu.