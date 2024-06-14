SSK, Bağ-Kur'luya 13 bin 800 TL maaş + torba teklifle refah payı yolda! Emekliye %38 zam hesabı yapıldı

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ilk 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu oran, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz ayında yansıtılacak artışın belirlenmesinde kullanılacak. Böylece, emekliler Temmuz ayında maaşlarını ne kadar zamlı alacaklarını öğrenmiş olacak.
Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, Temmuz zammı için geri sayıma başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına yalnızca günler kaldı ve bu verilerle birlikte emeklilerin zam oranları da netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriler ışığında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı belirlenecek. Özellikle Kurban Bayramı ikramiyeleri devam ederken, zam oranlarının yanı sıra taban aylıkların ne kadar olacağı merak konusu.
5 AYLIK ORAN YÜZDE 22.72
Bugüne kadar ilk 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Haziran verisi için de tahmin Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.
HAZİRAN'DA NE ÇIKACAK?
Ankette Haziran ayı enflasyonu tahmini yüzde 2.56 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına da yüzde 25.86 zam yansıtılacak.