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SSK, Bağ-Kur'luya 13 bin 800 TL maaş + torba teklifle refah payı yolda! Emekliye %38 zam hesabı yapıldı

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ilk 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bu oran, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin kök aylıklarına Temmuz ayında yansıtılacak artışın belirlenmesinde kullanılacak. Böylece, emekliler Temmuz ayında maaşlarını ne kadar zamlı alacaklarını öğrenmiş olacak.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 13:32 Güncelleme 14 Haziran 2024, 13:32
SSK, Bağ-Kur’luya 13 bin 800 TL maaş + torba teklifle refah payı yolda! Emekliye %38 zam hesabı yapıldı 1

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi, Temmuz zammı için geri sayıma başladı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasına yalnızca günler kaldı ve bu verilerle birlikte emeklilerin zam oranları da netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriler ışığında, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yansıyacak artış oranı belirlenecek. Özellikle Kurban Bayramı ikramiyeleri devam ederken, zam oranlarının yanı sıra taban aylıkların ne kadar olacağı merak konusu.

SSK, Bağ-Kur’luya 13 bin 800 TL maaş + torba teklifle refah payı yolda! Emekliye %38 zam hesabı yapıldı 2

5 AYLIK ORAN YÜZDE 22.72

Bugüne kadar ilk 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Haziran verisi için de tahmin Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi.

SSK, Bağ-Kur’luya 13 bin 800 TL maaş + torba teklifle refah payı yolda! Emekliye %38 zam hesabı yapıldı 3

HAZİRAN'DA NE ÇIKACAK?

Ankette Haziran ayı enflasyonu tahmini yüzde 2.56 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.86 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına da yüzde 25.86 zam yansıtılacak.

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