Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları...

1 Ülkemizde çalışan çalışmayan tüm kadınlara emeklilik yolu açık. Bunun yanı sıra yasalar başta anne olanlar olmak üzere kadınlara emeklilik için bazı kolaylıklar da sağlıyor. Bu kolaylıklarla kadınlara erken emeklilik yolu açılırken, yeni bazı desteklerin de hazırlıkları yapılıyor. İşte kadınlara erken emeklilik yolları...

2 ÇALIŞMAYANLARA DA AYLIK İMKANI

Sigortalı bir işte çalışmayanlara ya da eksik primi olanlara isteğe bağlı sigorta imkanı bulunuyor. Bunun için e-Devlet üzerinden ya da 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametin bulunduğu adresteki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor.