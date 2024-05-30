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Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları...

Ülkemizde çalışan kadınlar kadar çalışmayanlara da emeklilik imkanı sunuluyor. Başta anneler olmak üzere kadınlara emekliliği kolaylaştıran imkanlar da sağlanıyor. Hatta emekliliği destekleyecek 2 önemli reform da gündemde. İşte detayları...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 07:03 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:03
Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları... 1

Ülkemizde çalışan çalışmayan tüm kadınlara emeklilik yolu açık. Bunun yanı sıra yasalar başta anne olanlar olmak üzere kadınlara emeklilik için bazı kolaylıklar da sağlıyor. Bu kolaylıklarla kadınlara erken emeklilik yolu açılırken, yeni bazı desteklerin de hazırlıkları yapılıyor. İşte kadınlara erken emeklilik yolları...

Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları... 2

ÇALIŞMAYANLARA DA AYLIK İMKANI
Sigortalı bir işte çalışmayanlara ya da eksik primi olanlara isteğe bağlı sigorta imkanı bulunuyor. Bunun için e-Devlet üzerinden ya da 'İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile ikametin bulunduğu adresteki sosyal güvenlik birimlerine başvurulması gerekiyor.

Kadınlara erken emeklilik: Hangi imkanlar sunuluyor? Reformlar neler getirecek? İşte yaş ve prim desteğinin tüm detayları... 3

Evde kendi üretim yapan kadınlar da esnaf muaflığından yararlanırken, yine kendi primini yatırarak emekli olabiliyor. Bir imkan da ev işlerinde çalışanlara sunuluyor. Bakıcılık, temizlik gibi ev işleri yapan kadınlar, eksik sürelerini tamamlayabiliyor, primlerini kendi yatırabiliyor.

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