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Kademeli emeklilik için nihai tablo netleşti! 50-55-61-62-63 yaş + 4600-4700 primle şans kapısı açılacak! 2008-2009-2010 SGK girişliler...

Türkiye'de emeklilik süreçleri, 8 Eylül 1999 öncesinde ve sonrasında önemli değişikliklere tabi tutuldu. Bu tarih öncesinde sigortalı olan bireyler için emeklilik koşulları, yaş şartı olmaksızın geçerliydi. Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için emeklilik yaş şartı kademeli bir yapıya büründü. İşe giriş tarihi, emeklilik şartlarının belirlenmesinde kilit bir rol oynuyor. Peki, kimler kademeli emeklilik imkanından yararlanacak? Şartlar neler? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 11:05 Güncelleme 12 Kasım 2023, 11:05
Kademeli emeklilik için nihai tablo netleşti! 50-55-61-62-63 yaş + 4600-4700 primle şans kapısı açılacak! 2008-2009-2010 SGK girişliler... 1

Emeklilik koşulları, 1999 öncesi ve sonrası arasında belirgin bir ayrım taşıyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için emeklilik hakkı, yaş şartı olmaksızın geçerliydi. Yaklaşık 3 milyon vatandaş, prim günü ve sigortalılık süresi tamamlandığı takdirde emeklilik imkanına sahip. Ancak, bu rakamın yıllar içinde 5 milyona ulaşması bekleniyor. Fakat, 1999'dan sonra sigortalı olanlar için emeklilik koşulları farklı bir yapıya büründü. Kısmi emeklilik için kademeli bir prim sistemi ve yaş şartı devreye girdi. Bu durum, emeklilik için yaşın ve prim ödeme süresinin belirleyici faktörler haline gelmesine yol açtı. İşte kademeli emeklilik hakkında bilinmesi gerekenler...

Kademeli emeklilik için nihai tablo netleşti! 50-55-61-62-63 yaş + 4600-4700 primle şans kapısı açılacak! 2008-2009-2010 SGK girişliler... 2

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar yaş şartı olmadan emekli oldu. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için ise kademeli bir yaş şartı bulunuyor.

Kademeli emeklilik için nihai tablo netleşti! 50-55-61-62-63 yaş + 4600-4700 primle şans kapısı açılacak! 2008-2009-2010 SGK girişliler... 3

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme sonrasında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için emeklilikte yaş şartı kalkmış oldu. EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak edilmeye başlandı.

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