Kademeli emeklilik için nihai tablo netleşti! 50-55-61-62-63 yaş + 4600-4700 primle şans kapısı açılacak! 2008-2009-2010 SGK girişliler...

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Emeklilik koşulları, 1999 öncesi ve sonrası arasında belirgin bir ayrım taşıyor. Bu tarihten önce sigortalı olanlar için emeklilik hakkı, yaş şartı olmaksızın geçerliydi. Yaklaşık 3 milyon vatandaş, prim günü ve sigortalılık süresi tamamlandığı takdirde emeklilik imkanına sahip. Ancak, bu rakamın yıllar içinde 5 milyona ulaşması bekleniyor. Fakat, 1999'dan sonra sigortalı olanlar için emeklilik koşulları farklı bir yapıya büründü. Kısmi emeklilik için kademeli bir prim sistemi ve yaş şartı devreye girdi. Bu durum, emeklilik için yaşın ve prim ödeme süresinin belirleyici faktörler haline gelmesine yol açtı. İşte kademeli emeklilik hakkında bilinmesi gerekenler...