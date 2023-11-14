EYT, yaş, prim A'dan Z'ye değişti! 5100 primle EYT'siz kademeli emeklilik şartları çizildi! SGK 2000 giriş ile 46'dan 52 yaşa kadar...

Türkiye'de emeklilik koşulları, 1999 öncesi ve sonrasında önemli değişikliklere uğradı, bu da emeklilik hakkını elde etmede belirleyici faktörleri yeniden şekillendirdi. İşte kademeli emeklilikle ilgili bilinmesi gerekenler...

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Sigortalı Olunan Tarihe Göre Emeklilik Şartları: Emeklilikte yaş şartı kaldırılan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için, ilk defa işe başlama tarihlerine bağlı olarak sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulları bir arada değerlendiriliyor. EYT kapsamına girenler, belirli şartları yerine getirerek emekli olabiliyorlar.