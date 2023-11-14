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EYT, yaş, prim A'dan Z'ye değişti! 5100 primle EYT'siz kademeli emeklilik şartları çizildi! SGK 2000 giriş ile 46'dan 52 yaşa kadar...

Kademeli emeklilik sistemi, kısmi emeklilik için önemli bir dönemeç haline geldi. Artık emeklilik için sadece prim günü ve sigortalılık süresi yeterli olmuyor; yaş faktörü de belirleyici hale geldi. Kademeli emeklilik, bireylerin emekli olabilmeleri için belirli bir yaşa ulaşmalarını ve kademeli bir prim sistemiyle belirlenen prim ödeme süresini tamamlamalarını öngörüyor. Peki, şartlar neler? Kimler erken emekli olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 10:13 Güncelleme 14 Kasım 2023, 10:13
EYT, yaş, prim A’dan Z’ye değişti! 5100 primle EYT’siz kademeli emeklilik şartları çizildi! SGK 2000 giriş ile 46’dan 52 yaşa kadar... 1

Türkiye'de emeklilik koşulları, 1999 öncesi ve sonrasında önemli değişikliklere uğradı, bu da emeklilik hakkını elde etmede belirleyici faktörleri yeniden şekillendirdi. İşte kademeli emeklilikle ilgili bilinmesi gerekenler...

EYT, yaş, prim A’dan Z’ye değişti! 5100 primle EYT’siz kademeli emeklilik şartları çizildi! SGK 2000 giriş ile 46’dan 52 yaşa kadar... 2

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının etkisiyle, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik şartlarının yanı sıra, sonrasında sigortalı olanların da gelecekteki emeklilik süreçleri merak konusu haline geldi. Toplamda 5 milyonu bulması beklenen EYT'lilerin beklentileri, kademeli yaş şartlarıyla birleşiyor.

EYT, yaş, prim A’dan Z’ye değişti! 5100 primle EYT’siz kademeli emeklilik şartları çizildi! SGK 2000 giriş ile 46’dan 52 yaşa kadar... 3

Sigortalı Olunan Tarihe Göre Emeklilik Şartları: Emeklilikte yaş şartı kaldırılan 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için, ilk defa işe başlama tarihlerine bağlı olarak sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı koşulları bir arada değerlendiriliyor. EYT kapsamına girenler, belirli şartları yerine getirerek emekli olabiliyorlar.

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