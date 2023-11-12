Mini EYT kadrosu çıktı! 46 ila 47 yaşındakilere 4 maddeli erken emeklilik listesi geldi! 1 yıllık staj ve çıraklık sigortası olanlar...

Milyonlarca kişinin uzun zamandır hayalini kurduğu erken emeklilik artık gerçeğe dönüşüyor. 45, 46 ve 47 yaşlarında emekli olmak, artık sadece bir hayal değil, birçok meslek grubu için mümkün hale geliyor. Özellikle belirli meslek grupları, standart prim günü ve yaş şartlarına ek esneklik sağlayan özel bir hak olan "yıpranma hakkı" ile erken emeklilik imkanı buluyor.

Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

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1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.

Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.