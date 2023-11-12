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Mini EYT kadrosu çıktı! 46 ila 47 yaşındakilere 4 maddeli erken emeklilik listesi geldi! 1 yıllık staj ve çıraklık sigortası olanlar...

Erken emeklilik hayali artık birçok kişi için gerçeğe dönüşüyor! Özellikle 45, 46 ya da 47 yaşlarında emekli olmak, sadece bir hayal değil, artık mümkün bir gerçek haline geliyor. Bu durum, belirli meslek grupları için erken emekliliği beraberinde getiriyor. Herkes için standart olan prim günü ve yaş şartları, bazı özel durumlarda esnetilebiliyor. Bu özel durumlardan biri de "yıpranma hakkı" olarak adlandırılıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte konu hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 16:28 Güncelleme 12 Kasım 2023, 16:28
Mini EYT kadrosu çıktı! 46 ila 47 yaşındakilere 4 maddeli erken emeklilik listesi geldi! 1 yıllık staj ve çıraklık sigortası olanlar... 1

Milyonlarca kişinin uzun zamandır hayalini kurduğu erken emeklilik artık gerçeğe dönüşüyor. 45, 46 ve 47 yaşlarında emekli olmak, artık sadece bir hayal değil, birçok meslek grubu için mümkün hale geliyor. Özellikle belirli meslek grupları, standart prim günü ve yaş şartlarına ek esneklik sağlayan özel bir hak olan "yıpranma hakkı" ile erken emeklilik imkanı buluyor.

Mini EYT kadrosu çıktı! 46 ila 47 yaşındakilere 4 maddeli erken emeklilik listesi geldi! 1 yıllık staj ve çıraklık sigortası olanlar... 2

HANGİ DURUMLARDA STAJ SİGORTASI GEÇERLİ?

Avukatlar, sigortalı olmaksızın ilk 6 ay mahkemelerde, kalan 6 ay da avukat yanında olmak üzere toplam 1 yıllık staj sürelerini gösteren onaylı baro belgesi ve borçlanma talep dilekçesi ile kuruma başvurmaları halinde bu süreleri borçlanabiliyor.

Mini EYT kadrosu çıktı! 46 ila 47 yaşındakilere 4 maddeli erken emeklilik listesi geldi! 1 yıllık staj ve çıraklık sigortası olanlar... 3

1 yıllık sürenin tamamını borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar da borçlanma yapılabiliyor. Staj annelere de bir ayrıcalık sunuyor. Anneler sigortalı olmadan önce yaptığı doğumları borçlanamıyor.

Ancak staj ya da çıraklık sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor.

Eğer staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar olduysa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcını geri çekebiliyor.

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