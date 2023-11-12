Emekliye %53.45 zamla yeni maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya %5 ek ödemeli tablo kesinleşti! En düşük emekli maaşı 15'lik Refah Payı dahil...

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Emeklilere yönelik zamlar ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleriyle, alım gücünün artacağı son dakika gelişmesi olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet, emekli maaşlarındaki düzenlemeler için teknik ve bütçe odaklı detaylı çalışmalar yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmek adına bütçe sınırlarını zorlama talimatı, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı kapsamındaki maaşlarda planlanan düzenlemeler ve hesaplamalara göre belirlenen ek ödemeler, emeklilerin maaşlarını adım adım etkileyecek.