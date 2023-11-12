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Emekliye %53.45 zamla yeni maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur'luya %5 ek ödemeli tablo kesinleşti! En düşük emekli maaşı 15'lik Refah Payı dahil...

Emekliye 2'li zam formülü için gözler gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Ocak ayına 1 aylık zaman kala, "en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusu hakkında araştırmalar artarken bir yandan da hesaplamalar yapılıyor. Yılbaşında emekli maaşları ile kök aylıkların artması beklenirken, bir artışın da taban maaş ödemesinde olması bekleniyor. Örneğin; bir vatandaşın 10.000 TL kök maaşı, refah payı hariç %37,76 artarak 13.776 TL'ye çıkacak. Üzerine %4'lük ek ödeme eklendiğinde, emekli vatandaşın hesabında 14.327 TL olacak. İşte en yeni hesaplı maaş tablosu haberimizde...

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Giriş Tarihi 12 Kasım 2023, 09:16 Güncelleme 12 Kasım 2023, 11:07
Emekliye %53.45 zamla yeni maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya %5 ek ödemeli tablo kesinleşti! En düşük emekli maaşı 15’lik Refah Payı dahil... 1

Emeklilere yönelik zamlar ve en düşük emekli maaşı düzenlemeleriyle, alım gücünün artacağı son dakika gelişmesi olarak karşımıza çıkıyor. Hükümet, emekli maaşlarındaki düzenlemeler için teknik ve bütçe odaklı detaylı çalışmalar yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmek adına bütçe sınırlarını zorlama talimatı, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı kapsamındaki maaşlarda planlanan düzenlemeler ve hesaplamalara göre belirlenen ek ödemeler, emeklilerin maaşlarını adım adım etkileyecek.

Emekliye %53.45 zamla yeni maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya %5 ek ödemeli tablo kesinleşti! En düşük emekli maaşı 15’lik Refah Payı dahil... 2

Yaklaşık 17 milyon emeklinin odak noktası, 2024'ün başında yapılacak artışta yoğunlaşıyor. Ocak ayında aylıklara enflasyona endeksli artışların yanı sıra, bu yılın Ocak ve Temmuz aylarında olduğu gibi refah payı eklenebilir.

Emekliye %53.45 zamla yeni maaş artışı çıktı! 7.500 TL alan SSK, Bağkur’luya %5 ek ödemeli tablo kesinleşti! En düşük emekli maaşı 15’lik Refah Payı dahil... 3

Aynı zamanda, taban aylık ödemelerinde bir artış öngörülüyor. Emeklilerin heyecanla beklediği kök maaş uygulaması ve planlanan zamların detayları ise şöyle:

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