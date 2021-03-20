Kabul edilirse marketlerde satılamayacak! Migros, A101, BİM, ŞOK'ta bu ürünler artık...
Büyük market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı yapılıyor ve ilçelerde onlarca şubesinde satış gerçekleştiriyor. Son olarak marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak. Ayrıca birçok market Pazar günü saat 11.00'den önce kepenklerini kaldıramayacak.
Kabul edilirse marketlerde satılamayacak. Migros, A101, BİM, ŞOK'ta bu ürünlerle ilgili karar kabul edildiğinde artık satışı yapılamayacak. Market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı aktif olarak yapılıyor. Özellikle teknoloji ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer bu yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.
O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK
Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.