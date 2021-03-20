Kabul edilirse marketlerde satılamayacak! Migros, A101, BİM, ŞOK'ta bu ürünler artık...

Büyük market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı yapılıyor ve ilçelerde onlarca şubesinde satış gerçekleştiriyor. Son olarak marketler hakkında yeni bir karar alınma aşamasına gelindi. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak. Ayrıca birçok market Pazar günü saat 11.00'den önce kepenklerini kaldıramayacak.

20.03.2021 20:45 - Son Güncelleme: 20.03.2021 20:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





