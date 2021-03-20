Düğmeye basılıyor önü açıldı! 60 aya kadar taksitle alınabilecek 132 bin 900 lira üstü en ucuz sıfır otomobiller listesi belli oldu. En ucuz sıfır otomobiller listesi araba almayı düşünenler tarafından son günlerde sık sık araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut taksit sınırı kapsamı dışında tutuldu. Alınan bu karar sonrası gözler en ucuz sıfır otomobiller listesi araba almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizin içerisinde uygun fiyatlı araçları listeledik. İşte o araba modelleri...