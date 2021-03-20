Düğmeye basılıyor önü açıldı! 60 aya kadar taksitle alınabilecek 132 bin 900 lira üstü en ucuz sıfır otomobiller listesi
Taşıt satışlarında taksitli satış döneminin duyurulması araç alacak olan vatandaşları heyecanlandırdı. Bu bağlamda da 24, 36, 48 ve 60 aya alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller listesi, taşıt satışlarında taksitli satışların duyurulmasıyla birlikte çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere son olarak taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konutta taksit sınırı kaldırıldı. Haberimizin içerisinde uygun fiyatlı sıfır araba marka ve modellerini detaylı bir şekilde derledik. İşte 24, 36, 48 ve 60 aya alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller listesi
Düğmeye basılıyor önü açıldı! 60 aya kadar taksitle alınabilecek 132 bin 900 lira üstü en ucuz sıfır otomobiller listesi belli oldu. En ucuz sıfır otomobiller listesi araba almayı düşünenler tarafından son günlerde sık sık araştırılıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre taşıt satışlarına 60 aya kadar taksit imkanı getirilirken, konut taksit sınırı kapsamı dışında tutuldu. Alınan bu karar sonrası gözler en ucuz sıfır otomobiller listesi araba almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizin içerisinde uygun fiyatlı araçları listeledik. İşte o araba modelleri...
TAKSİTLENDİRME NASIL OLACAK?
Konuttaki taksit sınırı kaldırılırken, nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.