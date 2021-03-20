100.000 liraya kadar anında yatırılıyor! Cepleri feraha kavuşturacak müjde geldi! Kefil şartı dosya ücreti yok

100.000 liraya kadar anında yatırılıyor! Cepleri feraha kavuşturacak müjde geldi! Bazı bankalarda kefil şartı aranmazken bazı bankalar da dosya ücreti almıyor. Bankaların ihtiyaç kredisinde sunduğu faiz oranlarını açıkladı. Bu nedenle de hangi bankaların kampanya yaptığı nakit ihtiyacı olanlar tarafından araştırıyor. Bankaların kimisi 50, kimisi 75, kimisi de 100 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi veriyor. İş Bankası'nın 90 güne varan ödemesiz dönemli kredi fırsatı merak konusu oldu. Ayrıca Enpara'nın %1,69 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı dikkat çekenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor.