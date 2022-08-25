JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyat listesi... 25 Ağustos sigaraya 9 TL zam mı geldi? En ucuz sigara 35 TL mi oldu?

Sigara fiyatlarına zam geldği iddiası sosyal medyayı yıktı geçti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sigaraya zam mı geldi sorusu yer alıyor. Sigara zammı iddiasının ardından en düşük ve en yüksek fiyatlı sigaralar merak konusu oldu. Bu seneden itibaren sigaralara yapılan 8 TL zam büyük ilgi çekmişti. Peki Sigara fiyatlarına yeni zam geldi mi? 25 Ağustos sigara fiyatları ne kadar? 25 Ağustos sigaraya zam mı geldi? İşte güncel sigara fiyatları ve konu hakkında merak edilenler...