1960 -1975-1995-1999 emekli maaşları artıyor! 5549 pirim günü ve 25 gün sigorta ödemesi ile... Sigorta başlangıç tarihini öne çekene EYT müjdesi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl sonuna kadar tamamlanacak çalışmayı heyecanla beklerken, süreci EYT'linin yanı sıra EYT ile emeklilik hayali kuran bir çok kişi de yakından takip ediyor. Bilindiği üzere EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor. 2000 girişi olan 1997'de 18 askerlik yapan da EYT'li olur muyum? diye merak ediyor. İşte işçi, memur, dul, yetim, emekliden gelen sorular ve uzman yanıtları...

EYT İÇİN 8 FORMÜL MASADA | VİDEO