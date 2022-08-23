1960 -1975-1995-1999 emekli maaşları artıyor! 5549 pirim günü ve 25 gün sigorta ödemesi ile... Sigorta başlangıç tarihini öne çekene EYT müjdesi!
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasasını beklerken vatandaşlardan da bir çok soru geliyor. EYT'nin kapsamı bir hayli merak ediliyor. Milyonlarca kişi EYT kapsamında olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Bu noktada uzman isimlere sorular yöneltiyor. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır da vatandaşlardan gelen bir çok soruya yanıt verdi. Böylelikle sorusu benzer olan milyonlarca kişi de kendi sorularına yanıt buldu. İşte çokça merak edilen o sorular ve yanıtları...
EYT'den yararlanacaklar dikkat! Başvuruların planlanan tarihe göre yeni yılda yapılacak olan asgari ücret zammı öncesi yapılması gerektiği uyarısı geldi. Böylelikle askerlik borçlanması yapıldığında az para ödenmiş olacak. Bunun yanı sıra emekli maaşını artırma ve erken emeklilik ile ilgili çok sayıda merak edilen soruların yanıtları geldi. '26 04 1975 doğum 05.01.1995 sigorta başlangıcı 5549 pirim günüm var 1995 2001 arası 25 gün sigorta ödemesi var SGK tescil tarihi 05.01.1995 askerlik başlangıcı 06.03.1995 toplam 550 gün yapıldı askerliği borçlansam emekli aylığı artarmı ve yasa çıkarsa eyt emekli olabilir miyim?' , '2000 girişim var 1997'de askerlik yaptım 18 ay. EYT'li olur muyum?'
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yıl sonuna kadar tamamlanacak çalışmayı heyecanla beklerken, süreci EYT'linin yanı sıra EYT ile emeklilik hayali kuran bir çok kişi de yakından takip ediyor. Bilindiği üzere EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor. 2000 girişi olan 1997'de 18 askerlik yapan da EYT'li olur muyum? diye merak ediyor. İşte işçi, memur, dul, yetim, emekliden gelen sorular ve uzman yanıtları...
EYT İÇİN 8 FORMÜL MASADA | VİDEO
CEVAP: 1999 yılından önceki dönemlerde primleriniz yüksekten ödenmişse askerlik borçlanmanızı da o ortalama üzerinden yapmanız aylığınızı arttırır. Ancak asgari ücret seviyesinde ödenmişse primleriniz, askerlik borçlanmasını da yüksekten yapmanız yatıracağınız tutara kıyasla emekli maaşınıza etkisi fazla olmayacaktır. Sigorta başlangıç tarihinize göre muhtemel EYT düzenlemesinden yararlanabilir durumdasınız.
2- S.A.Hocam belediye başkanlığı makam ve görev tazminatı ile alakalı bir sorum var.Babam 01.01.1960 doğumlu olup 1994-1999 yılları arasında seçimle 5 yıl belediye başkanlığı yaptı.2014 yılında 5640 prim gün ile ssk dan (özel sektör) emekli oldu.11.08.2016 tarihinde de vefat etti.Vefatından sonra (01.09.2016) anneme dul ve kardeşime yetim aylığı bağlandı.Sorum 2008 tarihinde çıkan 5510 sayılı Kanuna istinaden hak sahipleri olarak makam ve görev tazminatı alabilir miyiz? Ya da alabilmek için yapılacak birşeyler var mı?Şimdiden teşekkür eder.Hayırlı çalışmalar dilerim…