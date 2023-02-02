Jandarma promosyon anlaşması son dakika son durum! 2023 Jandarma maaş promosyonları ne zaman, ne kadar, kaç TL verilecek? JGK subay, astsubay...

Jandarma 2023 promosyonu ne kadar, 26 bin TL mi olacak, anlaşma sağlandı mı merakla araştırılmaya başlandı. Bir süredir gündemde olan konuya ilişkin yeni gelişmeler var mı öğrenmek isteyenler sıklıkla internet arama motorlarında son dakika son durumu sorguluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından polislere 27 bin TL promosyon ödemesi yapıldı. Peki jandarma Genel Komutanlığı promosyon ödemelerinde son durum ne?