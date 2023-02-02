Eksik prime 4’lü çözüm! Emeklilik yolu nasıl açılacak? Ne kadar borçlanma gerekiyor? Nelere dikkat edilmeli? Ödeme tutarı ne olacak?
8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar eksik primi tamamlama telaşına düşerken, borçlanmayla EYT kapsamına girebilecek kişiler de harekete geçti. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar EYT'li olmak için nelere dikkat etmeli? İşte detayları…
EYT düzenlemesinin Meclis maratonu bugün başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmesi planlanan düzenlemenin önümüzdeki hafta da yasalaşması bekleniyor.
Milyonlar yasayı beklerken, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olup eksik primleri bulunanlar bunları tamamlama peşine düştü.
9 Eylül 1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek.
Bu kişiler, borçlanmayla gelinen işe başlangıç tarihindeki prim gün şartlarına tabi olacak. Peki borçlanmayla nasıl EYT'li olunacak? Kimler yararlanabilecek? Detayları şöyle…