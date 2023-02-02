Eksik prime 4’lü çözüm! Emeklilik yolu nasıl açılacak? Ne kadar borçlanma gerekiyor? Nelere dikkat edilmeli? Ödeme tutarı ne olacak?

9 Eylül 1999 (dahil) tarihinden sonra malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmış oldukları borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de EYT düzenlemesi kapsamında emekli olabilecek.

