PROMOSYONA EYT ZAMMI! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon hangisinde?
Emekli aylığıyla birlikte promosyon da almaya hazırlanan EYT'lilerin gözü bankaların kampanyalarına çevrildi. EYT düzenlemesi kampanyaları da hareketlendirdi. Şu ana kadar açıklanan kampanyalara göre tutar 8 bin 500 liraya kadar çıktı. Peki hangi banka ne kadar veriyor? Tutar daha da artacak mı? İşte detayları...
Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi için artık sayılı gün kaldı. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar düzenleme yürürlüğe girer girmez emekli aylığına kavuşacak. İlk etapta 2.2 milyon kişinin düzenleme kapsamında emekli olması beklenirken, EYT'lilere aylıkla birlikte promosyon kapısı da açılacak. Bu hareketlilik bankaların promosyon kampanyalarına da yansımaya başladı. Kampanyalara hareket geldi. Şu ana kadar açıklanan kampanyalara göre promosyon tutarı 8.500 liraya kadar çıktı. Tutarın daha da yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu.
AYLIKTAN 3 GÜN SONRA PROMOSYON
EYT'liler banka promosyonu için süreci emekli aylığı başvurusu sırasında başlatabilecek. Aylık başvurusu yapılırken emekli aylığının yatırılması istenen banka ve şubesi seçilebilecek. Ardından da seçilen bankaya 3 yıllık taahhüt verilebilecek. Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılacak.
HIZLI OLMAK MI, BEKLEMEK Mİ AVANTAJLI?
İsteyen hemen promosyon sürecini başlatabileceği gibi, isteyen de bekle gör politikası izleyebilecek. Hızlı promosyon almak isteyenlerin emekli aylığı başvurusu yapmadan önce kampanyaları inceleyip karar vermesi yararına olacak. Bekle gör politikasını tercih edenler de bu ayki, hatta önümüzdeki ayki kampanyalara bakarak kararını verebilecek. Promosyonu aldıktan sonra daha yüksek tutarlarla karşılaşanlar, promosyonun kalan süresinin tutarını iade ederek bundan yararlanabilecek.