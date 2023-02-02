PROMOSYONA EYT ZAMMI! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? En yüksek promosyon hangisinde?

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi için artık sayılı gün kaldı. Prim ve yıl şartını tamamlayanlar düzenleme yürürlüğe girer girmez emekli aylığına kavuşacak. İlk etapta 2.2 milyon kişinin düzenleme kapsamında emekli olması beklenirken, EYT'lilere aylıkla birlikte promosyon kapısı da açılacak. Bu hareketlilik bankaların promosyon kampanyalarına da yansımaya başladı. Kampanyalara hareket geldi. Şu ana kadar açıklanan kampanyalara göre promosyon tutarı 8.500 liraya kadar çıktı. Tutarın daha da yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu.