İster sıfır ister ikinci el olsun! Yapı Kredi, Akbank ve ING avantaj dolu fırsatları duyurdu! 0-10 yaş arasındaki 2. el binek arabalarda...

Yapı Kredi Taşıt Kredisi

Yapı Kredi Bankası 10 yaşa kadar 2. el otomobil alımları dahil olmak üzere hayallerindeki araca kavuşmak isteyenlere uygun krediler veriyor. En uygun araç kredisini kullanarak ister 0 km ister ikinci el aracı ayrıcalıklı geri ödeme seçeneklerini de kullanarak satın almak isteyenler Yapı Kredi Taşıt Kredisi avantajlarından yararlanabilecek. 48 aya varan vade seçeneklerine sahip kredi kapsamında, bireysel ve ticari taşıt kredileri için de uygun finansmanlar sağlanıyor. 0, 10 yaşa kadar 2. el, binek ve ticari tüm araçlarda geçerli cazip faiz oranlarından hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.