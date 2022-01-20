İster sıfır ister ikinci el olsun! Yapı Kredi, Akbank ve ING avantaj dolu fırsatları duyurdu! 0-10 yaş arasındaki 2. el binek arabalarda...
Otomobil kredisi kullanarak araç sahibi olmak isteyenlere 2022 yılında bankalardan cazip teklifler gelmeye başladı. Markaların otomobil fiyatlarında yeni teklifler sunmasının ardından, gelen ÖTV matrah düzenlemesi sonrasında da kredi fırsatları artmış oldu. Öte yandan birçok otomobil firması ile anlaşmalı finans şirketi tarafından da %0 faiz oranları ile sıfır km araç satın almak isteyenlere cazip krediler sunuluyor. Ayrıca önde gelen otomobil devleri Ocak ayına özel büyük indirim oranlarıyla da dikkat çekiyor. İşte Yapı Kredi, Akbank ve ING'den en avantajlı taşıt kredileri...
Yapı Kredi Taşıt Kredisi
Yapı Kredi Bankası 10 yaşa kadar 2. el otomobil alımları dahil olmak üzere hayallerindeki araca kavuşmak isteyenlere uygun krediler veriyor. En uygun araç kredisini kullanarak ister 0 km ister ikinci el aracı ayrıcalıklı geri ödeme seçeneklerini de kullanarak satın almak isteyenler Yapı Kredi Taşıt Kredisi avantajlarından yararlanabilecek. 48 aya varan vade seçeneklerine sahip kredi kapsamında, bireysel ve ticari taşıt kredileri için de uygun finansmanlar sağlanıyor. 0, 10 yaşa kadar 2. el, binek ve ticari tüm araçlarda geçerli cazip faiz oranlarından hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.
Akbank Taşıt Kredisi
Akbank ister sıfır km ister ikinci el araçlarda marka fark etmeksizin uygun taşıt kredisi fırsatı sunuyor. En avantajlı taşıt finansmanı kampanyasından yararlanarak vatandaşların artan otomobil fiyatlarına rağmen hayallerindeki araca kavuşması sağlanacak.
0 km araçlar için %2,00'dan başlayan faiz oranları ve 48 aya kadar vade fırsatları yer alıyor. Araç değeri 120 bin TL'ye kadar olan taşıtlar için %70'ine kadar kredi desteği verilmektedir.