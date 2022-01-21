Milyonlar 3600 ek gösterge gelişmelerini merakla bekliyordu! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2 önemli açıklamayı duyurdu

3 bin 600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme Mayıs'ta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu.