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Haberler Ekonomi Milyonlar 3600 ek gösterge gelişmelerini merakla bekliyordu! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2 önemli açıklamayı duyurdu

Milyonlar 3600 ek gösterge gelişmelerini merakla bekliyordu! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2 önemli açıklamayı duyurdu

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin Mayıs'ta Meclis'e geleceğini, AGİ kesintisinin de hukuksuz olduğunu söyledi. Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme Mayıs'ta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu.

21.01.2022 07:03 - Son Güncelleme: 21.01.2022 07:03
Milyonlar 3600 ek gösterge gelişmelerini merakla bekliyordu! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2 önemli açıklamayı duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve maaşlardaki AGİ kesintileri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Milyonlar 3600 ek gösterge gelişmelerini merakla bekliyordu! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2 önemli açıklamayı duyurdu

3 bin 600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme Mayıs'ta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu.

Milyonlar 3600 ek gösterge gelişmelerini merakla bekliyordu! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2 önemli açıklamayı duyurdu

Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak 4 meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.

Milyonlar 3600 ek gösterge gelişmelerini merakla bekliyordu! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2 önemli açıklamayı duyurdu

Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin şöyle konuştu:

Milyonlar 3600 ek gösterge gelişmelerini merakla bekliyordu! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2 önemli açıklamayı duyurdu

Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz.

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