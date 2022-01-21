Milyonlar 3600 ek gösterge gelişmelerini merakla bekliyordu! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin 2 önemli açıklamayı duyurdu
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin Mayıs'ta Meclis'e geleceğini, AGİ kesintisinin de hukuksuz olduğunu söyledi. Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme Mayıs'ta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu.
21.01.2022 07:03
- Son Güncelleme: 21.01.2022 07:03
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve maaşlardaki AGİ kesintileri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
3 bin 600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme Mayıs'ta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir" diye konuştu.