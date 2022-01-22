En düşüğü 4 bin 273 TL oldu! Öğretmen, doktor, polis, hemşireye yeni maaş tarifesi! Memur ve emekli ek zam dahil tek tek maaş hesabı!
6 aylık enflasyon bilgilerinin açıklanmasıyla eş güdümlü 2022 emekli ve memur maaşları belli olmuştu. Zam oranları netleşti ve maaş farkları ödeme tarihleri merak edildi. Öte taraftan memur ve emekli ek zam düzenlemesini içerek kararnameye dair yasa teklifinin görüşmeleri TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Peki, ek zamlar ne vakit hesaba yatacak? İşte bütün merak edilenler ve yeni maaş hesabı!
22.01.2022 12:40
- Son Güncelleme: 22.01.2022 12:40
Memur ve emeklinin uzun süredir merakla beldiği ek zam müjdesi geldi. Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeyle, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltilecek. Bu bağlamda yeni maaş oranları da belli oldu. En düşük memur maaşı 4. 880 TL'den 6.380 liraya çıktı. En düşük memur emeklisi maaşı ise 3.275 liradan 4. 273 liraya yükselmiş oldu. Peki, ek zamlar ne zaman yatacak? Ek zam maaşlara ne zaman yansıyacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!