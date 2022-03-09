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Haberler Ekonomi İster 5 bin lira faizsiz isterseniz 10 bin lira yüzde 0,99 faizle kredi kullanabilirsiniz! İNG bank ve Akbank peş peşe duyurdu!

İster 5 bin lira faizsiz isterseniz 10 bin lira yüzde 0,99 faizle kredi kullanabilirsiniz! İNG bank ve Akbank peş peşe duyurdu!

Bankalar nihayet harekete geçti! Gelen zamlar sonrasında uygun kredi arayan vatandaşlar için 5.000 TL'ye kadar faizsiz olarak kredi verilecek. Daha yüksek miktarda kredi kullanmak isteyenler ise düşük faiz avantajlarından yararlanabilecekler. İster 5 bin liraya kadar tamamen faizsiz kredi kullanabilir isterseniz de 10 bin TL için iki farklı bankadan %0,99 faiz oranları ile avantajlı ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. ING Bank ve Akbank ihtiyaç kredilerinde daha önce görülmemiş oranları paylaştı! İşte en uygun ihtiyaç kredileri

takvim.com.tr
09.03.2022 10:07 - Son Güncelleme: 09.03.2022 10:07
İster 5 bin lira faizsiz isterseniz 10 bin lira yüzde 0,99 faizle kredi kullanabilirsiniz! İNG bank ve Akbank peş peşe duyurdu!

Faizsiz kredi arayışı içine giren birçok vatandaş bankaların yeni müşterilerine özel sunduğu kredileri tercih etmeye başladı. Özellikle acil nakit arayanların yardımına koşan bu faizsiz veya düşük faizli krediler, düşük miktarda ve kısa vadeli ihtiyaçlarını hemen kapatmak isteyenlere destek oluyor.

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İster 5 bin lira faizsiz isterseniz 10 bin lira yüzde 0,99 faizle kredi kullanabilirsiniz! İNG bank ve Akbank peş peşe duyurdu!

ING Bank Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Faizsiz 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler ING Bank'tan destek alabilecek. ING'ye Hoş Geldin Kampanyası ile 6 aya kadar vadelerle kullanılabilen 5.000 TL kredi için %0 faiz oranları belirlenmiştir.

İster 5 bin lira faizsiz isterseniz 10 bin lira yüzde 0,99 faizle kredi kullanabilirsiniz! İNG bank ve Akbank peş peşe duyurdu!

31 Mart'a kadar devam edecek ve ING Mobil üzerinden ilk kez ING müşterisi olacak kişiler tarafından kullanılabilecek kredi, daha yüksek miktarda kredi taleplerinde de nakit ihtiyacı olan kişilere istediği finansman desteğini sunacak.

İster 5 bin lira faizsiz isterseniz 10 bin lira yüzde 0,99 faizle kredi kullanabilirsiniz! İNG bank ve Akbank peş peşe duyurdu!

5.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi için 6 ay vadede herhangi bir faiz talep edilmemektedir. Kampanya kapsamında yer alan tüm vatandaşlar ayda 833,33 TL taksit ödeyerek kredilerini dilediği alanda kullanabilmektedir.

İster 5 bin lira faizsiz isterseniz 10 bin lira yüzde 0,99 faizle kredi kullanabilirsiniz! İNG bank ve Akbank peş peşe duyurdu!

15.000 TL kredi için ayrıca 12 ay vade seçenekleriyle de %1,74'ten başlaya faiz oranları ile kredi sağlanmaktadır.

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