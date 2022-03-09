İster 5 bin lira faizsiz isterseniz 10 bin lira yüzde 0,99 faizle kredi kullanabilirsiniz! İNG bank ve Akbank peş peşe duyurdu!
Bankalar nihayet harekete geçti! Gelen zamlar sonrasında uygun kredi arayan vatandaşlar için 5.000 TL'ye kadar faizsiz olarak kredi verilecek. Daha yüksek miktarda kredi kullanmak isteyenler ise düşük faiz avantajlarından yararlanabilecekler. İster 5 bin liraya kadar tamamen faizsiz kredi kullanabilir isterseniz de 10 bin TL için iki farklı bankadan %0,99 faiz oranları ile avantajlı ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. ING Bank ve Akbank ihtiyaç kredilerinde daha önce görülmemiş oranları paylaştı! İşte en uygun ihtiyaç kredileri
09.03.2022 10:07 - Son Güncelleme: 09.03.2022 10:07
ING Bank Faizsiz İhtiyaç Kredisi
Faizsiz 5.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler ING Bank'tan destek alabilecek. ING'ye Hoş Geldin Kampanyası ile 6 aya kadar vadelerle kullanılabilen 5.000 TL kredi için %0 faiz oranları belirlenmiştir.