Rusya savaş sonrası ekonomik kıskaçta! Apple, BMW, McDonald’s... Küresel şirketler Rusya’dan birer birer göçüyor

TEKNOLOJİDEN OTOMOTİVE, HAVACILIKTAN ENERJİYE PEK ÇOK SEKTÖRDEN TEPKİ GELDİ

Ülkeler, Rusya'ya ağır bedel ödetmek ve uluslararası finans sisteminden izole etmek için çeşitli adımlar atmaya devam ederken, büyük uluslararası şirketlerden de Rusya'ya yönelik tepki gecikmedi.

Teknoloji, otomotiv, sanayi, havacılık, enerji, tekstil, lojistik, telekomünikasyon ile sinema ve televizyon sektörlerinden dünyanın önde gelen birçok şirketi Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldığını veya sonlandırdığını duyurdu.

Ukrayna'ya yönelik operasyon devam ederken, Rusya'daki operasyonlarını gözden geçiren şirketlerin sayısı da her geçen gün arttı.

TEKNOLOJİ

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Rusya'daki tüm satışlarını durdururken, Apple Pay ve diğer hizmetlerin de kısıtlanacağını bildirdi. Apple, Rus devlet medyası "RT News" ve "Sputnik News" uygulamalarının da Rusya dışındaki uygulama mağazalarından indirilmesini engelledi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube ise Rus devlet yayın organları Russia Today ve Sputnik'in Avrupa'da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldı. Ayrıca Google, Rus yayıncıları RT ve Sputnik'e bağlı mobil uygulamaları engelledi.