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İşte Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerjide 2035 yol haritası: Hedef ihracatçı ülke!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerjide 2035 yol haritası açıklandı. Eylül itibarıyla yenilenebilir enerjinin elektrik kurulu gücündeki oranının yüzde 59'a ulaştığını belirten Bayraktar, "Ocak sonunda rüzgar, 4 Şubat'ta da güneş ihalelerini yapmak suretiyle ilk yeni YEKA sürecini başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Bayraktar Türkiye'nin hedefinin enerjide ihracatçı ülke konumuna gelmek olduğunu belirterek Gabar'daki petrole ve Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 16:33 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 16:48
İşte Türkiye’nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerjide 2035 yol haritası: Hedef ihracatçı ülke!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde "Enerji Dönüşümü - Yenilenebilir Enerji 2035" tanıtım toplantısına katıldı.

İşte Türkiye’nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerjide 2035 yol haritası: Hedef ihracatçı ülke!

Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarının, arz güvenliği, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve 2053 net sıfır emisyon olmak üzere 3 temel hedef üzerinde şekillendiğini söyledi.

Son 20 yılda Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik talebinin yaklaşık 3 kat büyüdüğüne ve 2035'te 510 teravatsaate ulaşacağına dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin gelecek 30 yılda enerjide net ihracatçı bir ülke olmasını hedeflediklerini aktardı.

İşte Türkiye’nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerjide 2035 yol haritası: Hedef ihracatçı ülke!

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının azami düzeyde kullanılması gerektiğine işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin enerji ithalatını düşürmek için petrol ve doğal gaz aramalarına ağırlık vererek ekonomiye katkı sağlanacağını ifade etti.

YATIRIM ORTAMI İÇİN KANUNİ DÜZENLEME

Bayraktar, elektrik piyasasında Avrupa Birliği normlarında bir yapıya kavuşulduğuna dikkati çekerek, "Daha öngörülebilir yatırım ortamı, daha güçlü bir Türkiye enerji piyasası sağlamak durumundayız. Önümüzde ısı kanunu, jeotermal kanunu, mutlaka küçük modüler reaktörlerle alakalı bir kanuni düzenleme altyapısı hedefimiz var. Bunun yanı sıra fiyatlamanın daha rasyonel olduğu, maliyet esaslı bir fiyatlamaya doğru bir hedef bizi bekliyor." dedi.

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