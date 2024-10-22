TOKİ müjdeyi böyle verdi: "150.065 TL peşin, aylık 7.503 TL taksitle 2+1 konut satışı!" İşte alma şartları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afyonkarahisar'da hayata geçirilecek olan 225 konutluk yeni proje kapsamında satılacak 2+1 ve 3+1 dairelerle ilgili detayları kamuoyuna duyurdu. Konut satışları için başvurular, e-Devlet üzerinden başlamış durumda. Peki, kimler başvurabilir ve şartlar neler? İşte detaylar...

Başvuru Şartları Nelerdir? Konutlara sahip olmak isteyenler için başvuru şartları şu şekilde sıralanmıştır: Başvuru Kategorileri: Şehit yakını, engelli, emekli ve diğer vatandaşlar olmak üzere farklı kategorilerde başvurular kabul edilmektedir. Her kategori için özel koşullar bulunmaktadır.