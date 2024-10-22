Emeklilikte köklü değişiklik yok! Bakan Işıkhan merak edilen sorulara yanıt verdi I Çalışanlar ve emeklilerle ilgili hangi mesajlar geldi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hem çalışanların hem emeklilerin merak ettiği konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. 2024 ila 2025 yılında emekli olacakların maaşlarında oluşacak yüzde 30'luk farka ilişkin soru üzerine Işıkhan, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür tartışmaların gündeme geldiğini söyledi. Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz. Çünkü sistemli ve başarıyla yürüyen bir sisteme müdahale ettiğinizde ki, biz tek başımıza da müdahale edemeyiz, Çalışma Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızın da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini biliyorum.