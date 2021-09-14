İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka! ÖTV indiriminin ardından resmen yok sattı! Volkswagen, Ford, Renault, Hyundai...

İkinci el online oto pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ağustos ayında da sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken otomobil kategorisinde en çok VW'nin Passat ve hafif ticaride de en Fiat'ın Doblo modeli satıldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.