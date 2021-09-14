İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka! ÖTV indiriminin ardından resmen yok sattı! Volkswagen, Ford, Renault, Hyundai...
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ağustos ayında da sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken otomobil kategorisinde en çok VW'nin Passat satıldı.
İkinci el online oto pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ağustos ayında da sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken otomobil kategorisinde en çok VW'nin Passat ve hafif ticaride de en Fiat'ın Doblo modeli satıldı.
Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.
Ford'un ardından 12 bin 694 adetle Fiat, 8 bin 384 adetle Opel, 7 bin 795 adetle BMW, 7 bin 760 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 13'le Hyundai, 6 bin 593 adetle Peugeot ve 5 bin 199 adetle de Audi izledi. Ağustos ayında Audi markası 2 adet fazla satışla, Toyota'yı geçerek ilk 10 marka arasında yer aldı. Ancak ilk 8 aylık döneme bakıldığında toplam satışlarda Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.
Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 76'sını temsil etti.
PASSAT İLK SIRADA
Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 114 adetle yine başı çekerken, Passat'ı, 5 bin 11 adetle Renault Clio ve 4 bin 572 adetle de Renault Megane izledi.