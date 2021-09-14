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İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka! ÖTV indiriminin ardından resmen yok sattı! Volkswagen, Ford, Renault, Hyundai...

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ağustos ayında da sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken otomobil kategorisinde en çok VW'nin Passat satıldı.

14.09.2021 11:54 - Son Güncelleme: 14.09.2021 11:56
İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka! Volkswagen, Ford, Renault, Hyundai, Toyota...

İkinci el online oto pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın ağustos ayında da sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olurken otomobil kategorisinde en çok VW'nin Passat ve hafif ticaride de en Fiat'ın Doblo modeli satıldı.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 140 bin 608 satış (ilandan tamamen kaldırıldığında) gerçekleşti.

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İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka! Volkswagen, Ford, Renault, Hyundai, Toyota...

Satışlar, temmuza göre yüzde 3, Ağustos 2020'ye göre yüzde 37 düştü. Bu yılın 8 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.

Ağustosta ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka! Volkswagen, Ford, Renault, Hyundai, Toyota...

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA
Bu yılın ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 20 bin 822 adetle VW oldu. VW'yi, 17 bin 292 adetle Renault ve 13 bin 511 adetle Ford takip etti.

İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka! Volkswagen, Ford, Renault, Hyundai, Toyota...

Ford'un ardından 12 bin 694 adetle Fiat, 8 bin 384 adetle Opel, 7 bin 795 adetle BMW, 7 bin 760 adetle Mercedes-Benz, 7 bin 13'le Hyundai, 6 bin 593 adetle Peugeot ve 5 bin 199 adetle de Audi izledi. Ağustos ayında Audi markası 2 adet fazla satışla, Toyota'yı geçerek ilk 10 marka arasında yer aldı. Ancak ilk 8 aylık döneme bakıldığında toplam satışlarda Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.

Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 76'sını temsil etti.

İşte sahibinden ikinci el arabada en çok satılan marka! Volkswagen, Ford, Renault, Hyundai, Toyota...

PASSAT İLK SIRADA
Ağustos ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 114 adetle yine başı çekerken, Passat'ı, 5 bin 11 adetle Renault Clio ve 4 bin 572 adetle de Renault Megane izledi.

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