1999-2002- 2008 öncesi ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar... Erken emekli olmak isteyenler için ağızları kulaklara vardıracak haber!

Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden her bireyin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. 1999 tarihinden daha evvelce sigorta girişi olanlar 3600 günden emekli olmak amacıyla hangi şartları yerine getirmesi gerekliliğini araştırıyor. 8 Eylül 1999 ve daha evvel sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme halleri gözler önüne alınıyordu. Bu anlamda erken emeklilik için şartlar değişkenlik göstermektedir. Haberimizde yer alan şartları sağladığınız takdirde hayallerinizdeki gibi erkenden emekli olabilirsiniz.