☘24 ile piyango vurdu: TOKİ'den günde 63 TL, ayda 1.906 TL'ye ev alın! 355 bin TL'den başlayan fiyatla 108, 120, 180, 240 ay uzun vadeli 3+1 daireler!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) makul fiyatlı konut satışı gerçekleştireceği içinde İstanbul'un da yer aldığı 24 ili paylaştı. Konutlar amacıyla fiyatlar 355 bin liradan başlıyor. 108, 120, 180, 240 aya kadar vade imkanının bulunduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara dair verileri öğrenmek üzere incelemelere başladı. Son açıklamayla beraber, 24 kentte bulunan, konut satışın devam ettiği bilgisine yer veriliyor. Kuralı satışlarda ya da alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma koşulu aranmaktadır. İşte TOKİ 2022 Temmuz ayı kampanyası!