☘24 ile piyango vurdu: TOKİ'den günde 63 TL, ayda 1.906 TL'ye ev alın! 355 bin TL'den başlayan fiyatla 108, 120, 180, 240 ay uzun vadeli 3+1 daireler!
Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için Temmuz ayında da fırsat devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ 24 ilde satışa sunduğu daireleri duyurdu. Daire almak isteyenler güncel kampanyaların başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor. İşte içinde İstanbul'un da yer aldığı ucuz konut kampanyaları...
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) makul fiyatlı konut satışı gerçekleştireceği içinde İstanbul'un da yer aldığı 24 ili paylaştı. Konutlar amacıyla fiyatlar 355 bin liradan başlıyor. 108, 120, 180, 240 aya kadar vade imkanının bulunduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara dair verileri öğrenmek üzere incelemelere başladı. Son açıklamayla beraber, 24 kentte bulunan, konut satışın devam ettiği bilgisine yer veriliyor. Kuralı satışlarda ya da alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma koşulu aranmaktadır. İşte TOKİ 2022 Temmuz ayı kampanyası!
Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile kira öder gibi konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yeni bir kuralı satış hamlesi yaptı.
TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için kuralı satışa sunuyor. Kuralı satışlara başvurular ise bugün başladı.