7.6 milyona bayram havası estirecek müjde! Öğrencilere 9 ay boyunca karşılıksız 10.000 TL burs verilecek! 750-1.000-2.500 TL arası nakit desteği...
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başta olmak üzere pek çok öğrencilere karşılıksız burs ödemesi sağlanmaktadır. Ülkemizdeki yaklaşık 7.6 milyon öğrenciyi ilgilendiren gelişmenin ardından burs veren diğer kurumlar merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldı. Bilindiği üzere üniversite öğrencilerine burs veren pek çok kurum ve dernek bulunuyor. Üniversiteler başarı burs miktarlarını açıkladı. İşte öğrencilere karşılıksız verilen burs ücretleri...
20.07.2022 14:22 - Son Güncelleme: 20.07.2022 14:22
7.6 milyona bayram havası estirecek haber geldi! Bu koşulu karşılayan öğrencilere 2.500 TL para verilecek. Ülkemizde bulunan yaklaşık 7.6 milyon üniversite öğrencisini ilgilendiren burs başvuruları sürüyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılmaktadır. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 2.500 liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Burs ödeme tutarları ise 500 liradan başlıyor. Üniversiteler iyi derece alan öğrenciler için burs programlarını duyurdu. Gençleri aylık 10 bin liraya varan nakit bursun yanı sıra yemek-yurt desteği gibi imkanlar bekliyor. İşte öğrencilere karşılıksız burs veren kurumlar...