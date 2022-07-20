7.6 milyona bayram havası estirecek müjde! Öğrencilere 9 ay boyunca karşılıksız 10.000 TL burs verilecek! 750-1.000-2.500 TL arası nakit desteği...

7.6 milyona bayram havası estirecek haber geldi! Bu koşulu karşılayan öğrencilere 2.500 TL para verilecek. Ülkemizde bulunan yaklaşık 7.6 milyon üniversite öğrencisini ilgilendiren burs başvuruları sürüyor. Çoğu kurum, dernek ya da kuruluş tarafından 9 ya 12 ay boyunca öğrencilere burs ödemesi yapılmaktadır. Sınavda önemli dereceler elde eden gençlere aylık 2.500 liraya yakın burs ödemesi de yapılıyor. Burs ödeme tutarları ise 500 liradan başlıyor. Üniversiteler iyi derece alan öğrenciler için burs programlarını duyurdu. Gençleri aylık 10 bin liraya varan nakit bursun yanı sıra yemek-yurt desteği gibi imkanlar bekliyor. İşte öğrencilere karşılıksız burs veren kurumlar...