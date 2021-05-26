İşte en ucuz sıfır otomobiller! Yok pahasına satılıyor! Fiat, Ford, Citroen, Hyundai, Kia, Renault, Nissan, Opel…

Koronavirüs döneminde ortaya çıkan çip krizi nedeniyle sıfır otomobil fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. Yeni araba alacaklar veya aracını yenilemek isteyenler ucuz, uygun fiyatlı sıfır araçlara odaklandı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller sıralandı. Listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Peki, Türkiye'de en uygun ucuz sıfır araç modelleri hangileri? İşte en ucuz sıfır otomobiller…

26.05.2021 14:28 - Son Güncelleme: 26.05.2021 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





