İşte en ucuz sıfır otomobiller! Yok pahasına satılıyor! Fiat, Ford, Citroen, Hyundai, Kia, Renault, Nissan, Opel…
Koronavirüs döneminde ortaya çıkan çip krizi nedeniyle sıfır otomobil fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. Yeni araba alacaklar veya aracını yenilemek isteyenler ucuz, uygun fiyatlı sıfır araçlara odaklandı. Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller sıralandı. Listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Peki, Türkiye'de en uygun ucuz sıfır araç modelleri hangileri? İşte en ucuz sıfır otomobiller…
26.05.2021 14:28
- Son Güncelleme: 26.05.2021 14:28
Sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konuların başında güncel fiyatlar geliyor. Listede 300 bin liraya kadar olan modellere yer verildi. 150 bin TL altında satılan model kalmadı.
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel aracın fiyatı 171 bin lira olarak açıklanırken kampanyalı fiyatı 167 bin lira oldu. C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel aracın fiyatı ise 205 bin 500 lira olarak açıklandı.
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg'nin fiyatı ise 160 bin lira olarak açıklandı. Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg'nin fiyatı ise 196 bin lira oldu.
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli aracın fiyatı 156 bin 900 lira olarak açıklandı.
FORD
Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model aracın fiyatı 203 bin 550 lira olarak açıklandı. Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzinli aracın fiyatı ise 229 bin 600 TL oldu.