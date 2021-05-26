Ve artık son dakika netleşti! Bu yıl çift ödenecek! Emekli ikramiye şartları belli oldu başvuru yapmaya gerek yok...

SSK ve Bağkur emeklisi her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL emekli ikramiyesi alıyor. Emekli ikramiyesi, maaş ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor. Emeklilere banka promosyonları 2021 ile birlikte yükselirken emekliler ise yeni sayıların emin olmasının ardından hangi banka promosyon fazla veriyor, emeklilere en çok promosyon veren banka hangisi sualinin cevabını arıyor. Emekli olan herkesin maaş hesabına paralar belirlenen takvimde yatırılıyor. Paranın yatırılacağı günü SGK yetkilileri önceden açıklıyor. Peki ikramiye almanın şartları neler? Başvuru yapmaya gerek var mı? Bankaların promosyon ücretleri ne kadar?

26.05.2021 13:45 - Son Güncelleme: 26.05.2021 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





