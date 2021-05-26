A101'den yaza özel serinletecek indirimler! A101 27 Mayıs 2021 aktüel kataloğunda 'yok yok' diyeceğiniz ürünler
A101 27 Mayıs 2021 aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi geçtiğimiz günlerde marketin internet sitesinde duyuruldu. A101'de yarından itibaren NordMende 58 ekran ultra HD Android HD Smart LED TV, TOSHIBA 43 ekran Full HD Smart LED TV, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, dijital baskılı kaymaz 2'li banyo klozet takımı, Arzum Tostina ızgara ve tost makinesi, Kiwi şarjlı su pompası, Kiwi otomatik sıvı sabunluk dezenfektan dispenseri, Aprilla şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi, dijital baskılı kaymaz 2'li banyo klozet takımı, Arzum Tostina ızgara ve tost makinesi, Kiwi şarjlı su pompası satışa sunulacak.
A101'den yaza özel serinletecek indirimler! A101 27 Mayıs aktüel kataloğu detaylı ürün listesi her hafta marketlere gelecek olan ürünleri merak edenler tarafından sık sık araştırılıyor. Teknolojiden züccaciyeye, giyimden teknolojiye pek çok ürün yer alırken Xiaomi Wifi pro sinyal yakınlaştırıcı, Reeder P13 Blue max lite cep telefonu, GoSmart USB kablosu, Kiwi otomatik sıvı sabunluk dezenfektan dispenseri, Aprilla şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi, Arzum Tostina ızgara ve tost makinesi ürünleri dikkatleri üzerine çekti.