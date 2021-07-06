İşte en ucuz sıfır arabalar! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! Volkswagen, Renault, Fiat, Dacia, Ford, Opel…

Araba satışları her geçen ay rekor kırıyor ama fiyatlarda da yukarı yönlü hareketlenme devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor. Bazıları da üretime geçici olarak ara veriyor. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarında yükselişe neden oluyor.



İşte en ucuz sıfır otomobiller: