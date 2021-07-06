İşte en ucuz sıfır arabalar! Bu fırsatı kaçıran dizini döver! Volkswagen, Renault, Fiat, Dacia, Ford, Opel…
Otomotiv devlerinde hala süren çip krizi nedeniyle yükselen sıfır otomobil fiyatları el yakmaya devam ediyor. Bazı firmalar üretimi durdururken bazıları ise yavaşlatma kararı aldı. Tüm bu gelişmelerden sonra araç sahibi olmak isteyenler en ucuz otomobil araştırmasına girdi. İşte en ucuz otomobil listesi…
06.07.2021 13:37
- Son Güncelleme: 06.07.2021 13:37
Araba satışları her geçen ay rekor kırıyor ama fiyatlarda da yukarı yönlü hareketlenme devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor. Bazıları da üretime geçici olarak ara veriyor. Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarında yükselişe neden oluyor.
İşte en ucuz sıfır otomobiller: