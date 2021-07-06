BİM’de Kurban Bayramı’na özel fırsatlar! BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz’da et pişirme gruplarında büyük indirimler…

Gündemde vatandaşlar tarafından BİM'de Kurban Bayramı'na özel fırsatlar yoğun ilgi görüyor. Her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan marketler zincirinde bayram dolayısıyla et hazırlama ve pişirme gruplarında büyük indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca Kumtel 3'lü Cam Ankastre Set de ön plana çıkanlar arasında yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Temmuz yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı ve stoklarla sınırlı olan ürünleri kaçırmak istemeyenler alacaklarını şimdiden belirlemeye başladı. Güncel BİM aktüel kataloğu haberimizden inceleyebilirsiniz.