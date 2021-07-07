Kaymakamlıktan kira yardım başvuru formu! E-devlet üzerinden başvuranlara 1.150 TL ödenecek! Kira yardımı nasıl alınır?
1.150 TL ödenecek! Parasal olarak zor şartlarda yaşam sürdüren ailelere, kiralarının ödeyebilmeleri kastıyla çok rakamda müessese ve kuruluş doğrultusundan kira desteği sağlanıyor. Aylık 960 lira kira 48 ay boyunca kiracılara ödeniyor. Kira desteği devlet sistemi üzerinden başvuru yapılarak alınabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet doğrultusundan verdiği kira yardımını alıyor ve vatandaşlara ulaştırılması amacıyla Kaymakamlık aracılığı ile prosedür sağlıyor. Kaymakamlıklar ise bu prosedür amacıyla bünyelerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ile iş birliği yapıyor. Peki kira yardımı nasıl alınır?
Dar gelirli olup da kirasını ödeyemeyen vatandaşlar amacıyla devlet kira yardımı parası veriyor. Kira yardımı verilmesi amacıyla kesinlikle ailenin hane gelirinin belli bir ücretin altında olması gerekiyor. Kira yardımı emekli, duy, yetim ve ölüm aylığı alanlara bir de sigortalı çalışanlara verilmiyor. Kira yardımı alabilmek isteyen bir şahıs ilk önce varolduğu ilçenin kaymakamlığının içeriğinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatte bulunması gerekiyor. Kaymakamlıktan kira yardım müracaat formu alınır mı? Kira yardımı müracaatı nasıl yapılır?
KİRA YARDIMI BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?
Kira yardım desteğini almak için ilk şart, kira desteği başvurusu yapan kişinin kaldığı hane gelirlerinin belirlenen bir rakamın altında olması ve kira yardım parasına muhtaç olması gerekiyor. Kira yardımı alabilmek için bu şartın dışında başvuru yapan kişinin emekli, dul, yetim, ya da ölüm aylığı almaması gerekiyor. Ayrıca sigortalı olarak bir yerde çalışan ve maaşını alan bir kişiye de kira yardımı verilmiyor.
KİRA YARDIMI NASIL ALINIR?
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olma çalışmalarından birisi de, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na aktarılan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması istenen barınma, yakacak, çocuk eğitim ve kira gibi yardımlardır. Maddi durumu iyi olmayan ve kira öderken güçlük çeken vatandaşlara verilen kira yardımının asıl amacı evsiz olan vatandaşların barınma yardımını karşılamasına destek olmak.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?
En çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi de kira yardımı başvurusunun nereye yapılacağı sorusu. Devletin yaptığı yardımların birçoğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işlemi yapmak için Kaymakamlıklardan destek alıyor. Kaymakamlıklar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte çalışarak, kira yardımının verileceği kişiye ulaşıyor ve kira yardımı almasını sağlıyor.
KİRA YARDIM PARASI NE KADAR?
Kira yardımı almak isteyen bir kişi öncelikle bulunduğu ilçenin kaymakamlığının bünyesinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunması gerekiyor. Kira yardımı ne kadar veriliyor merak eden vatandaşlara bu durumun illere göre değişkenlik gösterdiğini belirtelim. Bazı büyük şehirlerde kira yardım parası 960 TL'ye kadar çıkabiliyor. 2021 yılı kira yardım bedelleri net olarak açıklanmadı, açıklandığında haberlerimizde yer veriyor olacağız.