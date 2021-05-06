İşte en çok satan sıfır otomobiller! İlk 3’te o markalar var! Volvo, Nissan, Audi, Opel, Ford, Volkswagen, Renault…

Otomobiv Distribütörleri Derneği'ne göre, Nisan ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020'nin aynı ayına kıyasla yüzde 132,4 artışla 61 bin 488 oldu. Vatandaşların sıfır otomobillerde en çok tercih ettiği markalar belli oldu. İlk 3'te yer alan markalar ise dikkat çekti. İşte araç alacakların en çok tercih ettiği otomobil markaları

06.05.2021 09:25 - Son Güncelleme: 06.05.2021 09:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





