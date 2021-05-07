Tam zirveye gidiyordu öyle bir çakıldı ki, milyonlar şok içinde! Çeyrek altın kıyıdan döndü! Altın fiyatları tam tamına..
Tam zirveye gidiyordu öyle bir çakıldı ki, milyonlar şok içinde! Altın fiyatları tam tamına.. Altın yatırım adı altında bir şeyler biriktirmek isteyenlerin ilk seçimlerinden biri oluyor. Günümüzde kripto paralar her ne kadar büyük hasılatlar elde ettirse dahi birden dibi görmeleri yatırım yapacakların evhamlarına neden oluyor. Fakat altındaki oranlar belirli bir seviyede ilerlediği için özellikle uzun vadeli yatırım yapacakların suratlarını güldürüyor. Altın yatırımında en çok tercih edilen çeyrek altın, gram altın ve yarım altın ise araştırmalara konu olmaya başladı. Altın, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında faizlerdeki gerileme ve dolardaki zayıflama ile ilk aylık yükselişini gerçekleştirmişti.
Altın yatırımcılarını ve alacaklarını yakından ilgilendiren bir konu olan altın fiyatları günden güne değişiklik yaşamaya devam ediyor. Gün içinde değişen altın fiyatlarında çeyrek altın ise büyük bir şok sebebi oldu. Zirveye doğru giderken birden çakılmaya başlaması milyonları şok içerisinde bıraktı. Zirveye doğru ilerken adeta uçurumdan atlayarak birden çakılmaya başlayan altın fiyatlarındaki son durum ise merak edilmeye başladı. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Altın, ABD ekonomisindeki toparlanma devam ederken yatırımcıların enflasyon tartışmalarına odaklanmasıyla yatay bir seyir izliyor. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki yatay seyri takip ediyor.
Ons altın fiyatı
Altın, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında faizlerdeki gerileme ve dolardaki zayıflama ile ilk aylık yükselişini gerçekleştirmişti.
Haftaya 1.770 dolar civarında başlayan ons altın, 1.800 dolara kadar tırmandıktan sonra dar bir fiyat aralığında seyrediyor.