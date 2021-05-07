25.000 X 3 ay= 75.000 TL ve 10.000 X 3 ay =30. 000 TL... KOSGEB'ten 36 ay geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları nedir?

KOSGEB'in Pandemiden etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programına ilişkin başvurular devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki KOSEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuruları ne zaman? KOSGEB ne kadar kredi verecek? Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.