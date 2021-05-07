25.000 X 3 ay= 75.000 TL ve 10.000 X 3 ay =30. 000 TL... KOSGEB'ten 36 ay geri ödemesiz faizsiz kredi başvuru şartları nedir?
Vatandaşlar rahat nefes aldı! Peş peşe açıklandı! Milyonları ilgilendiriyor. KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuruları da vatandaşın gündemine düştü. Bunun üzerine pek çok vatandaş kredi başvurusunun detaylarını araştırmaya başladı. Yapılan açıklaya göre mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar geri ödemesiz kredi alabilecekler. KOSGEB'ten yapılan resmi açıklamada başvuru işlemlerinin 21 Mayıs'a kadar süreceği kaydedilirken, KOSGEB'in ilk kontrol sürecinin 31 Mayıs'ta sona ereceği, Sonuçların 17 Haziran'da bildirileceği belirtildi.
KOSGEB'in Pandemiden etkilenen imalatçı mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programına ilişkin başvurular devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği KOSGEB 3 yıl geri ödemesiz kredi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki KOSEB 3 yıl geri ödemesiz kredi başvuruları ne zaman? KOSGEB ne kadar kredi verecek? Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.
MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KRİTERLERİ:
Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır:
Birinci Bileşen: "İmalat sektörü"nde faaliyet gösteren MKİ'ler için işletme sermayesi desteği
İkinci Bileşen: "İmalat sektörü"nde veya "Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü"nde ya da "Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü"nde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ'ler için işletme sermayesi desteği
İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir.
Aşağıdaki mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB Veritabanında kayıtlı olmaları ve KOBİ Beyannamelerinin güncel ve onaylı olması şartıyla başvuru yapabilecektir:
Ölçek kriteri:
Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ'ler) başvurabilecektir.
Sektör kriteri:
Birinci Bileşene, ana faaliyet kodu itibariyle aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ'ler başvurabilecektir:
- İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)
İkinci Bileşene, 2017 ve sonrasında kurulan ve aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ'ler başvurabilecektir:
- İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)
- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 62)
- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 72)
Not: Ana faaliyet NACE kodu ile ilgili manipülasyonlara mahal verilmemesi için 2021 öncesinde kurulan işletmelerin NACE ana faaliyet kodları 2020 yılında mali kayıtlardan çekilerek sabitlenmiştir. Bu konudaki detay bilgi Uygulama Esaslarının 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (5) sayılı bendinde açıklanmıştır.
Sadece Birinci Bileşen için geçerli olan mali kriterler:
- 2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:
Covid-19'dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır.
- 2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri:
2020'de 2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler Covid-19 salgınından etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir.
Not: 2020 yılı Ocak ayından Mayıs ayı sonuna, yani ilk normalleşme dönemine kadar geçen zamandaki toplam gelir, 2019'un aynı dönemindeki geliri ile mukayese edilerek her işletmenin gelir kaybı oranı hesaplanacaktır. Gelir kaybı oranının hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV Beyannameleri dikkate alınacaktır.